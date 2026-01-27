Tempestade de inverno histórica deixa mortos e paralisa dezenas de estados nos EUA

Por Flipar
A nevasca provocou cancelamentos de voos em massa, quedas de energia e levou autoridades em mais de 20 estados a declararem emergência para enfrentar as condições extremas.
O serviço meteorológico dos EUA alertou em 26 de janeiro de 2026 que as temperaturas continuariam perigosamente baixas por vários dias, com riscos de hipotermia e gelo nas vias que complicaram ainda mais o tráfego e a segurança pública.
As autoridades pediram que a população evitasse deslocamentos desnecessários e se preparasse para o prolongado período de frio severo.
Tempestades de neve estão entre as maiores preocupações em diversas regiões frias do mundo. Veja as maiores nevascas da história.
Vale ressaltar que trata-se de um fenômeno que tem casos bem recentes, embora com a tecnologia seja possível prever com mais precisão as ocorrências climáticas. Em dezembro de 2022, por exemplo, mais de 60 pessoas morreram numa tempestade de neve, que tornou o fim de ano dramático em 9 estados nos EUA.
O mês de março, historicamente, marcou a ocorrência de duas grandes nevascas que estão entre as maiores de todos os tempos.
O sistema ferroviário teve que ser encerrado. Moradores ficaram confinados dentro de suas casas por uma semana. Além da queda de neve, os ventos gelados chegaram a 72 km/h.
Moradores de áreas frias já são treinados para casos de emergência envolvendo nevascas, que costumam juntar a queda de neve com vendavais fortes e gelados.
Em janeiro de 2022, uma forte tempestade de neve nos EUA provocou o fechamento de estradas, cancelamento de milhares de voos e interrupção de aulas e serviços.
O Central Park, um dos mais famosos pontos turísticos de Nova York, ficou tomado pela neve.
Em fevereiro (2022), uma forte tempestade de inverno provocou o engavetamento de mais de 100 carros na rodovia interestadual 39 – que liga Illinois a Wisconsin – nos Estados Unidos.
Outros países pelo mundo também enfrentam nevascas com alguma frequência.
Em fevereiro (2022), 16 pessoas morreram congeladas dentro de carros que ficaram presos numa nevasca no Paquistão.
Em Portugal, quando neva com muita intensidade, a estrada da Torre, na Serra da Estrela, fica inacessível aos turistas. Em janeiro de 2007, houve uma nevasca bem forte e a situação demorou a se normalizar.
Grandes nevascas também inspiram o cinema. A atriz Naomi Watts estrela o filme “Infinite Storm” (Tempestade Infinita”, 2022).
Baseada em uma história real, a trama mostra Pam Bales (Naomi Watts), enfermeira e guia de montanha que foi surpreendida por uma tempestade no Monte Washington e teve que lutar pela sobrevivência, ao lado de um homem (Billy Howle) que ela encontrou pelo caminho..
O Brasil, por ser um país de clima tropical, não costuma ter neve. Mas a Região Sul, mais fria, já foi atingida por tempestades de neve. E o estado de Santa Catarina é referência nesse assunto.
Naquele mês, com os termômetros chegando a marcar nove graus negativos, as estradas ficaram bloqueadas e os telhados das casas acumularam 20 cm de neve.
Em 5/6/1988 outra nevasca atingiu São Joaquim. A neve ultrapassou mais de 1,50 metro em alguns locais. Moradores enfrentaram ventos fortes e a neve chegou a 30 cm em pleno centro da cidade,
Em 2013, 100 municípios de Santa Catarina tiveram queda de neve. O morro do Cambirela (foto) e montanhas próximas, na área continental da Grande Florianópolis, ficaram pintados de branco.
Municípios do Rio Grande do Sul também têm neve de vez em quando. Em Caxias do Sul, nevou em 27/8/2013 e o Parque de exposições da Festa da Uva ficou tomado pelo gelo.