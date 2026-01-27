Dia do Carteiro foi celebrado em 25 de janeiro; conheça a história dos Correios

Por Flipar

Foi neste dia, em 1663, que se instituiu no Brasil o Correio-Mor das Cartas do Mar, marco que simboliza o início formal dos serviços postais nacionais.
Wikimedia Commons/Maribelfotos

Além das tradicionais cartas e telegramas, a estatal incorporou serviços expressos como o SEDEX e serviços financeiros como o Banco Postal em parceria com o Banco do Brasil.
Wikimedia Commons/Paulo rsmenezes

O Código de Endereçamento Postal (CEP), lançado em 1971, chegou para facilitar a organização das localidades brasileiras e facilitar a logística de encomendas.
Divulgação/MPF-MA

Durante boa parte de sua existência, os Correios mantiveram a missão de universalizar a entrega de correspondências e objetos postais em 100% dos municípios brasileiros.
Reproduc?a?o/X

Esse feito reforçou sua importância social e econômica, especialmente em áreas remotas onde operadores privados nem sempre conseguem atuar de forma ampla.
Joédson Alves/Agência Brasil

Nos anos mais recentes, contudo, a trajetória da estatal tem sido marcada por uma série de desafios.
Fernando Frazão/Agência Brasil

A empresa voltou a enfrentar dificuldades financeiras profundas a partir de 2022, com perdas acumuladas, queda de receita e aumento de custos estruturais.
Divulgação/Min. da Comunicação

Entre 2023 e 2025, a situação financeira dos Correios se deteriorou a ponto de precisar acionar planos de reestruturação.
Divulgação/Correios

A empresa passou a buscar aportes e empréstimos junto a bancos com garantia da União para restaurar o equilíbrio financeiro ? incluindo um grande financiamento de R$ 12 bilhões contratado no fim de 2025.
Joédson Alves/Agência Brasil

Esse contexto de crise também se manifestou em desafios operacionais perceptíveis ao público como quedas nos volumes transportados e atrasos nas entregas de encomendas.
Divulgação/Correios

O Plano de Desligamento Voluntário (PDV), lançado em 2019, visa o desligamento de 15 mil funcionários só entre 2026 e 2027.
Reprodução

Hoje, vinculados ao Ministério das Comunicações, os Correios seguem como uma das maiores redes logísticas da América Latina.
Divulgação/Correios

Os Correios apoiam ações governamentais como emissão e regularização de CPF, oferta de serviços bancários em locais sem agências, distribuição de vacinas e medicamentos do SUS.
Divulgação

Durante a pandemia, os Correios ajudaram no cadastramento para o Auxílio Emergencial. Nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, receberam e transportaram doações gratuitamente.
Divulgac?a?o/Gov.br

A empresa ainda mantém a tradicional campanha ?Papai Noel dos Correios?, que há mais de três décadas mobiliza voluntários para atender cartas de crianças em situação de vulnerabilidade.
Agência Brasil/Antônio Cruz

