Bebê de Rafa Kalimann e Nattan surgem ‘fofa’ em novos cliques e encanta a web

A chegada da bebê foi compartilhada nas redes sociais por meio de um carrossel de imagens que mostra a criança nos braços dos pais e momentos do parto, realizado na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Na legenda, Nattan escreveu: ?O dia que será pra sempre?.
A ex-BBB e o cantor tornaram público o relacionamento em dezembro de 2024. A gravidez foi anunciada em junho de 2025, quando o casal também revelou que esperava uma menina.
O nome escolhido para a filha tem significado afetivo para a família: Zuza era o apelido de Josefina, avó do cantor, já falecida.
Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus nasceu em Campina Verde, Minas Gerais, em 2 de abril de 1993. Iniciou a carreira como influenciadora digital, ganhou destaque nas redes sociais e acumulou milhões de seguidores ao longo dos anos.
Criada em uma família humilde, passou a infância em Itapagipe e, durante a adolescência, viveu em diferentes cidades do Triângulo Mineiro. Aos 14 anos, se mudou para São Paulo para estudar teatro e seguir carreira artística.
Chegou a iniciar o curso de Psicologia, mas optou por se dedicar integralmente à atuação como comunicadora digital.
Em 2019, participou da novela ?A Dona do Pedaço?, interpretando a si mesma.
Tornou-se conhecida nacionalmente ao participar do ?Big Brother Brasil 20?, em 2020, edição na qual ficou em segundo lugar.
Após o reality, assinou contrato com a TV Globo, apresentou o programa ?Casa Kalimann?, no Globoplay, e passou a atuar como apresentadora em atrações como ?Bate-Papo BBB?, ?Circuito Sertanejo? e eventos musicais da emissora.
Paralelamente à carreira artística, lançou uma marca de vestuário e uma linha de maquiagem em parceria com uma empresa do setor de cosméticos, além de atuar como embaixadora de grandes marcas.
Foi casada com o cantor sertanejo Rodolffo Matthaus, da dupla Israel e Rodolffo, entre 2016 e 2018, e teve outros relacionamentos públicos, como com Daniel Caon e o ator José Loreto.
Desde 2013, Kalimann atua em projetos sociais, sendo embaixadora da ONG Missão África, com ações em Moçambique.
Também apoia iniciativas culturais e ambientais no Brasil e doou integralmente o prêmio recebido no ?Big Brother Brasil 20? a uma organização de assistência social durante a pandemia.
Pelo conjunto de sua atuação social, recebeu o título de cidadã goiana concedido pela Assembleia Legislativa de Goiás.