Paul Thomas Anderson, diretor de ‘Uma Batalha Após a Outra’, fatura prêmio que é ‘termômetro quente’ do Oscar; veja

Por Flipar
O diretor, que também assina o roteiro do longa, faturou o USC Scripter Awards, prêmio de Roteiro Adaptado concedido pela Universidade do Sul da Califórnia.
Em 2025, o USC Scripter Awards cravou o vencedor do Oscar de Roteiro Adaptado, dando o prêmio para “Conclave”. Nos últimos 10 anos, a Universidade acertou o vencedor do Oscar em oito oportunidades.
Paul Thomas Anderson nasceu em 26 de junho de 1970, em Studio City, Los Angeles, e cresceu imerso em um ambiente no qual o audiovisual fazia parte do cotidiano.
Filho do radialista Ernie Anderson, figura conhecida da televisão americana, ele teve contato precoce com estúdios, gravações e bastidores da indústria do entretenimento, experiência que ajudaria a moldar seu olhar crítico e, mais tarde, sua postura independente em relação ao sistema hollywoodiano.
Após uma breve passagem por cursos de cinema, Anderson abandonou a universidade para se dedicar integralmente à prática cinematográfica.
Em meados da década de 1990, realizou o curta ?Cigarettes and Coffee?, que chamou a atenção de produtores e abriu caminho para seu primeiro longa-metragem, ?Jogada de Risco?, de 1996.
O filme já apresentava marcas que iriam se tornar recorrentes em sua obra, como personagens à deriva, estruturas narrativas fragmentadas e um interesse profundo pelas contradições morais e emocionais da vida americana contemporânea.
A consagração veio rapidamente com ?Boogie Nights”, de 1997, um retrato ambicioso da indústria de conteúdos adultos dos anos 1970 e 1980.
Com um elenco formado por nomes como Mark Wahlberg, Burt Reynolds e Julianne Moore e movimentos de câmera elaborados, Anderson foi alçado ao status de autor em uma Hollywood cada vez mais avessa a riscos.
Em ?Magnólia?, de 1999, com Tom Cruise, Anderson ampliou ainda mais seu escopo, entrelaçando múltiplas histórias em uma estrutura narrativa complexa que abordava culpa, redenção, relações familiares e o acaso.
Já nos anos seguintes, o diretor surpreendeu ao mudar radicalmente de tom com ?Embriagado de Amor?, de 2002, um romance disfuncional e estilizado que revelou um lado mais intimista de sua direção e consolidou sua habilidade em extrair performances inesperadas de seus atores.
A maturidade artística de Paul Thomas Anderson se manifestou de forma contundente em ?Sangue Negro?, de 2007, frequentemente apontado como uma de suas obras-primas.
A direção rigorosa e a interpretação monumental de Daniel Day-Lewis consolidaram Anderson como um dos cineastas mais relevantes de sua geração.
Nos anos seguintes, o diretor aprofundou ainda mais seu interesse por personagens obsessivos e estruturas de poder, como em ?O Mestre?, de 2012.
Em 2021, o cineasta lançou “Licorice Pizza”, equilibrando leveza e estranhamento em um retrato afetivo da Califórnia dos anos 1970.
Discreto em relação à vida pessoal, Thomas Anderson mantém há mais de duas décadas um relacionamento com a atriz e comediante Maya Rudolph. Juntos, eles têm quatro filhos.