Os 50 anos da Fiat no Brasil: como empresa se tornou uma das líderes do mercado no país

Por Flipar
A trajetória começou oficialmente em 9 de julho de 1976, quando a fabricante italiana inaugurou sua primeira fábrica no Brasil, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, dando início à produção nacional de veículos da marca.
A escolha do Brasil como destino de um investimento tão significativo da empresa com sede em Turim, no norte italiano, aconteceu alguns anos antes. A construção da planta começou em 1973, em um contexto de expansão internacional da Fiat e de forte incentivo à indústria automobilística no Brasil.
O primeiro carro produzido em Betim foi o Fiat 147, um compacto inspirado no modelo europeu 127. O veículo foi um dos primeiros automóveis movidos a álcool (etanol) em escala – um marco no desenvolvimento de biocombustíveis no país.
Ao longo da década de 1980, a Fiat consolidou sua presença no país com produtos que conquistaram o público brasileiro por serem acessíveis, robustos e adequados às condições de uso do país.
Modelos como o popular Uno tornaram-se ícones de mercado e contribuíram significativamente para que a marca começasse a ganhar relevância nas vendas nacionais, transformando a Fiat em uma das favoritas dos consumidores brasileiros.
Nas décadas seguintes, a Fiat ampliou sua linha de produtos, como o Palio e o Siena, e sua influência no mercado brasileiro.
Veículos como o Fiat Fiorino, produzido localmente desde 1980, se tornaram populares em segmentos específicos, como o de utilitários leves, reforçando a estratégia da marca de atender tanto ao uso familiar quanto ao comercial.
Com o passar dos anos, a fábrica de Betim se modernizou e ampliou sua capacidade produtiva. Desde a inauguração, já foram produzidos milhões de veículos, tornando o polo um dos maiores e mais importantes centros industriais da Fiat no mundo.
A produção local passou a atender não só o mercado brasileiro, mas também exportar para outros países da América Latina, fortalecendo a presença da marca na região.
A Fiat também se consolidou como líder de mercado no Brasil em vários períodos ao longo de sua história, destacando-se entre as marcas mais populares entre os consumidores.
Modelos como a Fiat Strada, que repetidamente lidera rankings de vendas no país, refletem a forte conexão entre as necessidades do público brasileiro e a oferta de produtos da marca.
No início dos anos 2000, a Fiat já era profundamente enraizada na cultura automotiva nacional. Sua linha diversificada incluía carros compactos, médios, utilitários e comerciais leves, muitos deles com produção local, o que representava não só impacto industrial, mas também geração de empregos e desenvolvimento tecnológico no setor automotivo brasileiro.
À medida que o mercado evoluiu e novas tecnologias ganharam espaço, a Fiat passou por transformações importantes, tanto em termos de produtos quanto de estratégia corporativa, especialmente após a formação do grupo Stellantis, resultado da fusão entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA Group.
Essa nova fase trouxe investimentos ainda maiores para o Brasil, com planos de lançar dezenas de novos modelos e reestilizações entre diversas marcas do grupo até o final da década de 2030.
Atualmente, a Fiat mantém no Brasil duas fábricas de veículos, ambas integradas ao grupo Stellantis. A principal e mais antiga é justamente a do Polo Automotivo de Betim, que se tornou uma das maiores plantas industriais da empresa no mundo, responsável por modelos como 147, Uno, Palio, Siena, Strada, Mobi e outros.
A segunda unidade está localizada em Goiana, Pernambuco. Inaugurada em 2015, já sob a estrutura da Fiat Chrysler Automobiles, ela produz modelos mais recentes e de maior valor agregado, como Toro, Renegade e Compass, atendendo tanto o mercado interno quanto a exportações para a América Latina.
A Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino) foi fundada em 1899, na cidade de Turim, por um grupo de empresários liderado por Giovanni Agnelli. A empresa nasceu com o objetivo de industrializar a produção de automóveis em um país que ainda dava seus primeiros passos no setor, tornando-se rapidamente um dos símbolos da indústria italiana.
Ao longo das primeiras décadas do século 20, a Fiat expandiu suas atividades para além dos automóveis, passando a produzir motores, caminhões, tratores, aviões e equipamentos industriais, o que ajudou a consolidar o grupo como um dos maiores conglomerados industriais da Europa.