Exame nacional aponta deficiências graves na formação de estudantes de medicina

Por Flipar

Mais de 30% dos cursos de medicina do país tiveram resultado tido como insuficiente no exame nacional aplicado a estudantes do último ano da graduação.
Reprodução de vídeo TV Globo

Reportagem do Fantástico, da Rede Globo, mostrou que houve falhas em questões elementares do atendimento médico, como diagnóstico de dengue, avaliação de dor de cabeça e na prescrição de medicamentos. 
Reprodução de vídeo TV Globo

O Enamed funciona como um termômetro da formação médica. Ele avalia o nível de conhecimento adquirido ao longo do curso por alunos prestes a se formar. 
Reprodução de vídeo TV Globo

Na primeira edição do exame, em outubro de 2025, mais de 39 mil estudantes participaram da prova, que avaliou 351 cursos de medicina em todo o país. 
Reprodução de vídeo TV Globo

De acordo com os dados oficiais, mais de 30% dessas graduações tiveram resultado abaixo do esperado, com estudantes acertando menos de 60% das questões.
Reprodução de vídeo TV Globo

Entre os quase 13 mil alunos reprovados, muitos erraram questões relacionadas a doenças comuns no Brasil, o que preocupa especialistas da área.
Reprodução de vídeo TV Globo

Uma das perguntas tratava do atendimento a pacientes com sintomas graves de dengue, como febre alta, dores intensas e vômitos persistentes.  Mesmo sendo um problema recorrente no sistema de saúde brasileiro, 66% dos estudantes que não atingiram a nota mínima erraram a resposta. 
Reprodução de vídeo TV Globo

Para o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Alexandre Telles, esse tipo de erro pode levar a condutas inadequadas, como liberar um paciente que deveria ser internado, aumentando o risco de agravamento do quadro, inclusive para dengue hemorrágica.
Reprodução de vídeo TV Globo

Outra questão abordava um caso de dor de cabeça persistente em uma mulher de 55 anos, acompanhada de alterações visuais e cansaço. A conduta correta era solicitar um exame de sangue simples para investigar uma inflamação nos vasos sanguíneos, mas 65% dos estudantes reprovados erraram a resposta. 
Sweet Life Unsplash

O Ministério da Educação informou que faculdades com notas mais baixas no Enamed poderão sofrer sanções, como a suspensão de novas matrículas ou a redução de vagas. 
Flickr - Senado Federal

Ainda segundo a pasta, todas as instituições com desempenho insuficiente passarão por processos administrativos para corrigir problemas estruturais e pedagógicos.
Reprodução de vídeo TV Globo

Mesmo sem uma etapa prática, o Enamed cobra conhecimentos que deveriam estar consolidados em alunos que já atenderam pacientes. 
Divulgação

Uma questão sobre doença de Parkinson, por exemplo, exigia o reconhecimento de sintomas e a identificação dos medicamentos corretos para o tratamento. Mais da metade dos estudantes reprovados errou os dois remédios que deveriam ser prescritos.
Reprodução de vídeo TV Globo

Diante dos resultados, o Conselho Federal de Medicina avalia medidas mais rigorosas. O presidente da entidade, José Hiran Gallo, defende a criação de um exame obrigatório de proficiência para que médicos recém-formados possam obter registro profissional.  O projeto de lei que trata do tema está em tramitação no Congresso Nacional e pode ser votado ainda neste ano.
Reprodução de vídeo TV Globo

A criação do Enamed está diretamente ligada à expansão acelerada dos cursos de medicina no Brasil. Entre 2014 e 2025, o total desses cursos no Brasil quase dobrou, saltando de 252 para 494, enquanto o número de vagas disponíveis cresceu de 23 mil para mais de 50 mil, de acordo com um levantamento da Faculdade de Medicina da USP.
Divulgação

A pesquisa aponta ainda que aproximadamente 80% dessas instituições pertencem à rede privada. Muitas foram criadas nos últimos 15 anos, o que ampliou o acesso ao curso, mas também gerou preocupação com a qualidade da formação oferecida.
Reprodução de vídeo TV Globo

Veja mais Top Stories