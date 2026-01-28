Oscar 2026: Ludwig Göransson é indicado em duas categorias

Após se formar na Faculdade Real de Música, em Estocolmo, se mudou para Los Angeles em 2007 para cursar o programa de Composição para Cinema e Televisão na Universidade do Sul da Califórnia. Nesse período, conheceu dois colaboradores importantes para sua carreira: o diretor Ryan Coogler e o compositor Theodore Shapiro, de quem se tornou assistente e com quem aprendeu a dinâmica da indústria cinematográfica americana.