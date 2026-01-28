Oscar 2026: Ludwig Göransson é indicado em duas categorias

Por Flipar
A categoria ?Melhor Trilha Sonora Original? reconhece composições criadas especificamente para o cinema e avalia o caráter autoral do trabalho, bem como a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Canções com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em ?Melhor Canção Original?.
Entre os indicados, Ludwig Göransson também concorre em ?Melhor Canção Original? no Oscar 2026 com a música ?I Lied to You?, de ?Pecadores?, em indicação compartilhada com Raphael Saadiq. O filme, que é dirigido por Ryan Coogler, se passa em 1932, no delta do Mississippi, e acompanha dois irmãos gêmeos, interpretados por Michael B. Jordan, que retornam à cidade natal para recomeçar a vida, mas enfrentam uma ameaça que coloca todos em risco.
Inclusive, ?Pecadores? entrou para a história do Oscar ao receber 16 indicações em 2026 e se tornou o filme com mais nomeações na história da premiação. Antes, os recordistas eram ?A Malvada?, lançado em 1950, ?Titanic?, de 1997, e ?La La Land: Cantando Estações?, de 2016, cada um com 14 indicações. ?Titanic? conquistou 11 Oscars, enquanto ?A Malvada? e ?La La Land: Cantando Estações? ganharam seis estatuetas cada.
Após se formar na Faculdade Real de Música, em Estocolmo, se mudou para Los Angeles em 2007 para cursar o programa de Composição para Cinema e Televisão na Universidade do Sul da Califórnia. Nesse período, conheceu dois colaboradores importantes para sua carreira: o diretor Ryan Coogler e o compositor Theodore Shapiro, de quem se tornou assistente e com quem aprendeu a dinâmica da indústria cinematográfica americana.
A carreira de Göransson ganhou projeção na televisão com a série ?Community?, em 2009. Foi nos bastidores da produção que ele conheceu o ator Donald Glover. A parceria entre os dois se consolidou rapidamente, e Göransson se tornou o principal produtor musical de Glover, que adotava o alter ego Childish Gambino.
Juntos, produziram álbuns que se tornaram referências do rap contemporâneo, como ?Camp?, ?Because the Internet? e o aclamado ?Awaken, My Love!?. Paralelamente, Göransson desenvolveu projetos autorais, como o álbum ?Ludovin? e o EP ?How to Find a Party?.
Em 2019, ele e Glover lançaram o hit global ?This Is America?. A canção entrou para a história ao se tornar a primeira faixa de rap a vencer simultaneamente as categorias de Gravação do Ano e Canção do Ano no Grammy.
Além dessa parceria, ele trabalhou com artistas como Adele, Alicia Keys, Rihanna, Chance the Rapper, Haim, Justin Timberlake, Kendrick Lamar, Travis Scott e Moses Sumney, como produtor e compositor.
No cinema, o reconhecimento da academia veio com a trilha sonora de ?Pantera Negra?, dirigido por Ryan Coogler. O filme acompanha T?Challa, que retorna ao reino de Wakanda para assumir o trono após a morte do pai. Para a composição, Göransson viajou ao Senegal para pesquisar ritmos tradicionais e combinou instrumentos africanos com uma orquestra de 92 músicos, trabalho que lhe rendeu seu primeiro Oscar de Melhor Trilha Sonora.
Ele também assinou a trilha da continuação ?Pantera Negra: Wakanda Para Sempre? e coescreveu a canção ?Lift Me Up?, interpretada por Rihanna. A música foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original em 2023, a primeira indicação da carreira de Göransson nessa categoria.
Ainda em 2019, aceitou o desafio de criar uma nova identidade musical para o universo Star Wars na série ?The Mandalorian?, que está disponível no Disney Plus. A trama acompanha um caçador de recompensas mandaloriano que atua após a queda do Império Galáctico e protege uma criança conhecida como Grogu. Ao substituir as fanfarras clássicas por uma sonoridade centrada em flauta doce e sintetizadores, Göransson venceu dois prêmios Emmy consecutivos.
Pouco depois, Christopher Nolan o convidou para substituir Hans Zimmer em ?Tenet?. Essa colaboração atingiu seu ponto mais alto com ?Oppenheimer?, filme biográfico sobre J. Robert Oppenheimer e o Projeto Manhattan. A trilha sonora, marcada pelo uso do violino e por uma tensão constante, rendeu a Göransson seu segundo Oscar, além do Grammy e do Globo de Ouro em 2024.
Após vencer o Globo de Ouro em janeiro de 2026 pela trilha de ?Pecadores?, sua quarta colaboração com Ryan Coogler, Göransson passou a ser apontado como favorito ao Oscar que ocorre em março. A parceria entre os dois inclui ainda ?Fruitvale Station: A Última Parada?, ?Creed: Nascido para Lutar? e ?Creed II?.
Em 2026, ele retoma a colaboração com Christopher Nolan em ?A Odisseia?, o terceiro trabalho conjunto entre o diretor e o compositor.
Ludwig Göransson é casado com a violinista americana Serena McKinney desde 2018, e o casal tem dois filhos.