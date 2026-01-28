Delícias da culinária árabe: uma viagem por aromas, temperos e tradições

Por Flipar
Esfiha (Síria e Líbano) ? Massa assada aberta ou fechada, recheada com carne, queijo ou vegetais, de sabor equilibrado entre acidez e especiarias.
Babaganuche (Líbano e Síria) ? Pasta de berinjela assada com tahine, alho e limão, com textura cremosa e sabor defumado.
Falafel (Egito e Levante) ? Bolinhos fritos de grão-de-bico ou fava com ervas e especiarias, crocantes por fora e macios por dentro.
Shawarma (Império Otomano) ? Carne marinada assada em espeto giratório, servida em pão sírio com molhos e vegetais.
Tabule (Líbano) ? Salada fresca de trigo para kibe, salsa, hortelã, tomate, cebola e limão, leve e refrescante.
Kafta (Líbano e Síria) ? Espeto de carne moída temperada com especiarias, grelhado e suculento.
Mansaf (Jordânia) ? Arroz com cordeiro cozido em iogurte fermentado, de sabor intenso e textura macia.
Fattoush (Líbano e Síria) ? Salada com pão árabe torrado, verduras frescas e molho cítrico de romã ou limão.
Mutabal (Líbano e Síria) ? Similar ao babaganuche, mas com mais tahine e alho, de sabor mais marcante.
Maklouba (Palestina e Jordânia) ? Arroz cozido em camadas com carne, berinjela e especiarias, servido de ponta-cabeça.
Baklava (Império Otomano) ? Doce folhado recheado com nozes e mel, de textura crocante e sabor adocicado.
Kunafa (Egito e Levante) ? Massa fina de semolina ou cabelo de anjo recheada com queijo ou nozes, regada com calda de açúcar.
Arroz Marroquino (Marrocos) ? Arroz cozido com especiarias, frutas secas e amêndoas, equilibrando doçura e aromas exóticos.
Harira (Marrocos) ? Sopa de tomate, lentilha, grão-de-bico e carne, temperada com gengibre, açafrão e coentro, muito nutritiva e consumida no Ramadã.
Warak Enab (Líbano e Síria) ? Charuto de folha de uva recheado com arroz e carne ou vegetais, cozido lentamente para absorver os temperos.
Mehalabia (Sudoeste Asiático) ? Sobremesa de leite aromatizada com água de rosas ou flor de laranjeira, cremosa e suave, similar a um manjar.
Labneh (Líbano e Síria) ? Iogurte coado e denso, servido como patê com azeite e ervas, de sabor levemente azedo e textura cremosa.
Sfiha Armênia (Síria e Líbano) ? Versão aberta da esfiha, com carne moída bem temperada e toque de limão, crocante nas bordas e suculenta no centro