Entre ciência e beleza: os lagos mais profundos da Terra

4º – LAGO VOSTOK – Está situado na Antártica, ocupa uma área de 14 mil km², alcança 1.000 metros de profundidade e está quatro quilômetros abaixo da camada de gelo polar.
O lago de água doce só foi descoberto em 1995. Cientistas encontraram a presença de micróbios e de bactérias. A presença de fontes hidrotermais e gêiseres no fundo do Vostok poderiam aquecer a água nesta região tão fria, permitindo a sobrevivência de algumas espécies.
5º – LAGO NIASSA OU MALÁUI – Fica no Vale do Rift entre Maláui, Moçambique e Tanzânia, na África. Ocupa 30 mil km² e alcança 700 metros de profundidade. Suas águas possuem temperaturas tropicais, condição que lhe permite ter mais peixes do que qualquer outro lago do mundo.
Por isso, é um local onde a pesca é a principal atividade e fonte de renda dos moradores. As mulheres utilizam o lago para lavar louças e roupas, além de uso para banho, nado e passeio de caiaques. O Niassa comporta uma vasta biodiversidade, com 700 mil espécies diferentes
