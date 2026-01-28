1986, um ano inesquecível para o cinema: obras que completam 40 anos

Por Flipar
Além de Cruise, o elenco contou com Kelly McGillis, que não participou da continuação e está afastada da atuação há alguns anos, e Val Kilmer, que faleceu em 2025 após complicações de saúde.
Curtindo a Vida Adoidado ? Ícone absoluto do cinema adolescente, o clássico dirigido por John Hughes acompanha Ferris Bueller, um estudante carismático que finge estar doente para matar aula e viver um dia inesquecível ao lado dos amigos em Chicago. O filme se tornou símbolo da juventude dos anos 1980 e é amplamente considerado uma das obras mais influentes do gênero.
O elenco principal reúne Matthew Broderick, Mia Sara e Alan Ruck. Broderick construiu uma carreira sólida no cinema e no teatro, com forte presença na Broadway, e é casado com a atriz Sarah Jessica Parker.
A Garota de Rosa-Shocking ? Outro sucesso assinado por John Hughes, o filme acompanha Andie, uma jovem que foge aos padrões sociais de sua escola e se apaixona por um rapaz de família rica, enfrentando conflitos de classe e identidade.
O elenco é liderado por Molly Ringwald, ao lado de Andrew McCarthy e Jon Cryer. Ringwald tornou-se um dos maiores ícones do cinema adolescente da década, enquanto Cryer alcançou enorme popularidade anos depois com a série de comédia ?Dois Homens e Meio”.
Conta Comigo ? Baseado na obra homônima de Stephen King, o filme se afasta do terror tradicional do autor e aposta em uma narrativa sensível sobre amizade, amadurecimento e o fim da infância. A trama acompanha quatro garotos que partem em busca do corpo de um adolescente desaparecido na pequena cidade de Castle Rock. O longa inspirou diretamente a estética e o tom de séries como ?Stranger Things?.
Highlander, o Guerreiro Imortal ? Dirigido por Russell Mulcahy, o filme apresenta Connor MacLeod, um guerreiro imortal envolvido em uma batalha secular na qual apenas um pode sobreviver. Marcado pela trilha sonora da banda Queen, com músicas como ?Who Wants to Live Forever?. O sucesso deu origem a uma franquia com diversas sequências e séries de TV, além de um remake atualmente em desenvolvimento, estrelado por Henry Cavill.
O longa é protagonizado por Christopher Lambert e Sean Connery. Lambert teve carreira marcada por filmes de ação e fantasia, enquanto Connery, eternizado como James Bond e vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por ?Os Intocáveis”, faleceu em 2020.
Veludo Azul ? Considerado um dos filmes mais emblemáticos de David Lynch, Veludo Azul completa 40 anos pouco tempo após a morte do cineasta. O longa acompanha Jeffrey Beaumont, um jovem universitário que retorna à cidade natal e encontra uma orelha humana decepada em um jardim.
O elenco principal inclui Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini e Dennis Hopper. MacLachlan construiu carreira sólida, especialmente em colaborações com Lynch, como ?Twin Peaks. Hopper morreu em 2010.
Labirinto: A Magia do Tempo ? O filme de fantasia acompanha Sarah, uma adolescente que precisa atravessar um labirinto mágico para resgatar o irmão sequestrado pelo Rei dos Duendes. O elenco reúne David Bowie, que também assinou a trilha sonora, e Jennifer Connelly. Bowie morreu em 2016, enquanto Connelly construiu uma carreira premiada, venceu o Oscar por Uma Mente Brilhante e segue atuando no cinema.
Platoon ? Dirigido por Oliver Stone, o drama de guerra venceu quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. A narrativa acompanha a experiência de um jovem soldado americano durante a Guerra do Vietnã e se destaca pelo conflito moral entre dois oficiais com visões opostas sobre o combate, em meio à brutalidade do conflito.
O elenco conta com Charlie Sheen, Willem Dafoe e Tom Berenger. Dafoe construiu uma das carreiras mais respeitadas de sua geração, enquanto Sheen teve uma trajetória marcada por sucesso inicial e polêmicas ao longo dos anos.
Aliens, o Resgate ? Dirigido por James Cameron e vencedor de dois Oscars, nas categorias de Efeitos Visuais e Edição de Som, o filme é frequentemente citado como uma das melhores continuações da história do cinema.
A trama acompanha Ellen Ripley, que desperta de uma longa hibernação décadas após os eventos do primeiro filme e descobre que uma colônia humana no planeta LV-426 perdeu contato com a Terra.
O elenco é liderado por Sigourney Weaver, indicada três vezes ao Oscar e consolidada como um dos maiores ícones do cinema de ficção científica, além de integrar a franquia ?Avatar?, também dirigida por Cameron.