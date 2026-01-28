Pequenos tesouros da memória: o valor das moedas comemorativas

Por Flipar
1992: Foram fabricadas 30 mil moedas no valor de 2 mil cruzeiros em homenagem ao tema da Conferência das Nações Unidas realizada no Rio de Janeiro em 1992.
1994: 9 mil moedas em homenagem à conquista do Tetra foram fabricadas pelo BC.
1994: Moeda de R$ 20, em homenagem ao Campeonato Mundial de Futebol de 1994. Foram fabricadas 2 mil unidades.
1994: Foram fabricadas 7 mil unidades de R$ 2, em homenagem aos 300 Anos da Casa da Moeda do Brasil.
1995: Foram lançadas 10 mil unidades de moedas de R$ 2 lançada em homenagem ao piloto Ayrton Senna.
1995: Moeda em homenagem aos 30 Anos do Banco Central. Foram produzidas 10 mil unidades de R$ 3.
1997: Moeda comemorativa dos 100 Anos de Belo Horizonte. Foram fabricadas 20 mil unidades de R$ 3.
2000: O BC lança 15,3 mil unidades de moedas de R$ 5 em homenagem aos 500 anos do Descobrimento do Brasil.
2000: Outro modelo lançado em comemoração aos 500 anos do Descobrimento do Brasil, esse de R$ 20.
2002: Foram lançadas 30 mil unidades de moedas de 5 R$ em homenagem ao pentacampeonato da Seleção Brasileira de Futebol.
2002: Moeda Comemorativa do Centenário de Carlos Drummond de Andrade. Foram fabricadas 20 mil unidades de R$ 2.
2002: 20 mil unidades de moedas de R$ 2 foram fabricadas em homenagem ao centenário de Juscelino Kubitschek.
2003: Em homenagem ao Centenário de Candido Portinari, foram fabricadas 2 mil moedas de R$ 2.
2003: 7 mil moedas de R$ 2 em homenagem ao Centenário do músico e compositor Ary Barroso.
2004: Em homenagem ao Centenário da FIFA, foram fabricadas 25 mil unidades de moedas de R$ 2.
2006: São lançadas 15 mil unidades de moeda de R$ 2 em homenagem ao centenário do voo do 14 Bis.
2007: Em homenagem aos Jogos Pan-Americanos no Rio, foram fabricadas 20 mil unidades de moedas de R$ 5.
2008: Moeda comemorativa dos 200 Anos da Chegada da Família Real ao Brasil. Foram lançadas 10 mil unidades.
2008: Moeda Comemorativa do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. Foram fabricadas 10 mil unidades de R$ 2.
2010: Moeda de R$ 5 comemorativa da Copa do Mundo da FIFA – África do Sul 2010. Foram fabricadas 25 mil unidades.
2010: Foram fabricadas 30 mil unidades de moedas de R$ 5 em homenagem à cidade de Brasília, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
2011: Foram fabricadas 10 mil unidades de moedas de R$ 5 em homenagem à cidade de Ouro Preto, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
2012: 20 mil unidades de moedas de R$ 5 em comemoração à Entrega da Bandeira Olímpica ao Rio de Janeiro no encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.
2012: Moeda de R$ 1 em comemoração à entrega da Bandeira Olímpica.
2012: Moeda Comemorativa do Ano Internacional das Cooperativas. Foram fabricadas 10 mil unidades de R$ 5.
2012: Foram fabricadas 10 mil unidades de moedas de R$ 5 em homenagem à cidade de Goiás, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
2013: Foram fabricadas 10 mil unidades de moedas de R$ 5 em homenagem à cidade de Diamantina, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
2014: Foram fabricadas 10 mil unidades de moedas de R$ 5 em homenagem à cidade de São Luís, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
2014: Foram feitos diversos modelos de moedas comemorativas da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Essa, de R$ 10, teve 5 mil unidades fabricadas.
2014: Outro modelo de moedas comemorativa da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, dessa vez de R$ 2. Foram fabricadas 20 mil unidades.
2015: Foram fabricadas 10 mil unidades de moedas de R$ 5 em homenagem à cidade de Salvador, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
2016: Moedas Comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Foram fabricadas 5 mil unidades.
2016: Moeda de R$ 1 comemorativa em homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Foram produzidas 20 milhões de unidades.
2016: Moeda de R$ 1 com o mascote Vinícius em homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Foram produzidas 20 milhões de unidades.
2016: Foram fabricadas 10 mil unidades de moedas de R$ 5 em homenagem à cidade de Olinda, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
2022: Foram lançadas 20 mil unidades de moedas de R$ 5, em homenagem ao Bicentenário da Independência.
2024: No dia 11 de abril, o BC colocou em circulação uma nova moeda de R$ 5 para celebrar os 200 anos da primeira Constituição.