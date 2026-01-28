Cientistas recriam estrela-do-mar predadora para salvar algas da Califórnia

Por Flipar

Recentemente, afinal, cientistas identificaram a causa de uma epidemia que, desde 2013, causou a morte de mais de 5 bilhões de estrelas-do-mar ao longo da costa do Pacífico na América do Norte.
Mondfeuer/Pixabay

A doença, que provoca lesões, perda de braços e decomposição dos tecidos, devastou mais de 20 espécies. A estrela-do-mar-girassol foi a espécie mais afetada, com perda de 90% da população nos primeiros cinco anos.
U Hd/Pixabay

Essa bactéria normalmente infecta mariscos e foi identificada no fluido celômico de exemplares vivos. Esse é um fluido corporal responsável por envolver os órgãos desses animais.
Matthew Gollop/Pixabay

?Essas descobertas resolvem uma questão de longa data sobre uma doença muito grave nos oceanos?, apontou Rebecca Vega Thurber, microbiologista marinha da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara.
pixmike/Unsplash

Essas florestas são consumidas por ouriços-do-mar que, por sua vez, são presas das estrelas-do-mar, o que explica o desequilíbrio.
Flickr - Szakács Ferenc

Seu corpo é coberto por uma carapaça calcária rígida, mas ainda assim flexível, e muitas apresentam cores vivas, como vermelho, azul, amarelo ou roxo.
Wikimedia Commons/Frédéric Ducarme

Veja mais Top Stories