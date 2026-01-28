Com esclerose múltipla, Cláudia Rodrigues mantém afastamento da TV

Em 2003, Cláudia Rodrigues protagonizou o especial ?A Diarista?, que fez grande sucesso de audiência e se transformou em série no ano seguinte. A partir de 2004, passou a interpretar Marinete, papel mais marcante de sua carreira. A série permaneceu no ar até 2007 e foi cancelada devido a problemas de saúde da atriz. Está disponível no Globoplay.