Com esclerose múltipla, Cláudia Rodrigues mantém afastamento da TV

O tratamento também inclui fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico, atividades físicas supervisionadas e adaptações na rotina para preservar a autonomia e a qualidade de vida. O diagnóstico precoce permite iniciar o tratamento mais cedo, reduzir o risco de sequelas e preservar a qualidade de vida.
Desse modo, o exemplo de Cláudia Rodrigues incentivou outras pessoas a buscar acompanhamento e adaptação para lidar com a doença. Relembre, a seguir, a carreira dessa atriz e comediante brasileira de grande importância para a televisão brasileira.
Cláudia de Souza Rodrigues nasceu em 7 de junho de 1970, no Rio de Janeiro, e iniciou a carreira no teatro em 1990, na peça ?O Menino Repolho?, e ganhou projeção nacional ao vencer o Prêmio Multishow de Humor em 1996, o que abriu portas para a televisão.
Estreou na TV na série ?Caça Talentos?, da TV Globo, ainda em 1996 e, nos anos seguintes, participou de séries como ?Mulheres? e ?Você Decide?.
De 1999 a 2003, integrou o elenco do humorístico ?Zorra Total?, no qual se destacou com as personagens Ofélia, conhecida pelo bordão ?Você sabe que eu só abro a boca quando tenho certeza!?, Thalía, famosa pela frase ?Eu vou beijar? muuuuuuito!?, e Mary, que dizia ?Tem gente que não acredita na realidade.?
De 2000 a 2002, participou de ?Sai de Baixo? como a empregada Sirene, personagem que havia criado para o teatro e que também apareceu na ?Escolinha do Professor Raimundo?. A personagem era mal-humorada, desbocada e desprezava ricos esnobes.
Em 2003, Cláudia Rodrigues protagonizou o especial ?A Diarista?, que fez grande sucesso de audiência e se transformou em série no ano seguinte. A partir de 2004, passou a interpretar Marinete, papel mais marcante de sua carreira. A série permaneceu no ar até 2007 e foi cancelada devido a problemas de saúde da atriz. Está disponível no Globoplay.
Em 2009, Cláudia Rodrigues retornou ao elenco de ?Zorra Total? para reprisar as personagens Ofélia e Sirene. Durante esse período, enfrentou novos problemas de saúde. Sua última participação no programa ocorreu em 2014.
No teatro, participou de montagens como ?A Menina e o Vento?, ?Sobe o Pano?, ?Muito Viva?, ?Esse Alguém Maravilhoso que Eu Amei? e ?Cláudia Rodrigues e Convidados?, entre outras.
No cinema, atuou no filme ?Bagatá? e dublou animações como ?Nem Que a Vaca Tussa?.
Cláudia tem uma filha, Iza Rodrigues Hieatt, nascida em 2002, fruto de seu relacionamento com Brent Hieatt, que durou de 2000 a 2004.