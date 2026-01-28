Residência de antigo rei da Inglaterra é revelada em obra de arte

Por Flipar
Uma nova pesquisa pode ter desvendado parte desse enigma ao confirmar a localização da residência do rei Harold Godwinson (Haroldo II) em Bosham, Inglaterra, um local retratado duas vezes na tapeçaria, que tem 68,3 metros de comprimento.
A equipe de arqueólogos combinou técnicas tradicionais e modernas para identificar o local do palácio de Harold, que aparece na tapeçaria em cenas de festejos antes de sua viagem à França e em seu retorno antes da Batalha de Hastings.
Oliver Creighton, coautor do estudo e professor da Universidade de Exeter, destacou a dificuldade de encontrar vestígios arqueológicos desse período, já que as construções eram feitas de madeira, material que não sobreviveu ao tempo, e a Conquista Normanda provavelmente eliminou muitas evidências anteriores.
A descoberta não apenas esclarece aspectos da vida do último rei anglo-saxão, mas também oferece uma visão rara de um momento crucial na história da Inglaterra.
O primeiro rei do Reino da Inglaterra foi Etelstano (foto). Ele foi rei de Mércia de 924 até 927, quando conquistou todos os demais reinos. Ele foi rei da Inglaterra até 1939, quando morreu. Não teve filhos e, então, assumiu o seu irmão, Edmundo I, que ficou até 946.
Depois, veio Hardacanuto (1040-1042, foto), outro filho de Canuto. A sucessão seguiu com Eduardo, o Confessor (1042-1066). Este era irmão de Hardacanuto, mas apenas por parte de mãe.
Em outubro daquele ano, Guilherme I, que era o Duque da Normandia, uma região francesa, invadiu e conquistou a Inglaterra. Ele, aliás, era primo de Eduardo, o Confessor. Na batalha pela invasão, Haroldo II acabou morrendo. Um dos feitos de Guilherme foi trocar a capital de Winchester para Londres.
Wessex, como já destacado, foi uma das regiões da heptarquia inglesa. Já Knýtlinga (foto) foi uma casa real dinamarquesa. Dessa forma, nos primeiros anos de Reino da Inglaterra, houve francês, inglês e dinamarquês no comando.
O Reino da Inglaterra, lembre-se, começou em 927 e durou até 1707. Um nome que marcou muito foi Ricardo I, que comandou de 1189 a 1199. Ele ficou marcado por ser muito ligado ao militarismo e ganhou o apelido de Ricardo Coração de Leão. Fazia parte da Dinastia Plantageneta, com origem francesa.
Eduardo I ou apenas Eduardo Pernas Longas comandou de 1272 até 1307, ano de sua morte. Ele foi responsável por uma grande reforma administrativa. Também foi da Dinastia Plantageneta.
Da união de Henrique com Catarina, nasceu Maria I, a primeira Rainha da Inglaterra. Ela chegou a ser considerada filha ilegítima do pai e precisou acionar a Justiça para poder assumir o trono. Assumiu em 1553, ficando até 1558.
A Rainha Elizabeth II ficou no trono por 70 anos, entre 1952 e 2022, quando morreu. Ela é a mãe de Carlos III, que completou 74 anos em novembro. Eles são da Dinastia de Windsor, com origens alemãs.