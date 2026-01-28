Praia paradisíaca e ‘secreta’ ganha as redes sociais

Por Flipar
Trata-se da Praia de Galhetas, em Paraty, município localizado no litoral sul do Rio de Janeiro.
Escondida entre o mar azul e a Mata Atlântica, essa praia quase deserta encanta quem busca sossego e contato com a natureza.
O lugar não tem quiosques, barulho de gente ou sinal de celular, somente o som das ondas e dos pássaros, além da sombra das árvores.
Para deixar tudo melhor, tem até uma cachoeira de água doce que fica bem pertinho da praia!
É possível chegar à Praia de Galhetas de duas maneiras. Uma delas envolve uma trilha saindo da Praia do Sono (foto) ou de Ponta Negra.
Também é possível contratar um barqueiro em Trindade ou no Condomínio Laranjeiras. Essa opção é mais rápida e permite admirar a beleza do litoral de Paraty pelo mar.
Paraty e Trindade são dois destinos encantadores no litoral sul do Rio de Janeiro, conhecidos por suas belezas naturais.
Paraty, uma cidade histórica fundada no século 17, é famosa por seu centro colonial bem preservado, com ruas de pedra, casarões coloridos e igrejas centenárias.
Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, a cidade combina história, arte e natureza, sediando eventos importantes como a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty).
Fundada no período do ciclo do ouro, Paraty foi um importante porto de escoamento de riquezas durante o Brasil Colônia.
A cidade atrai turistas pela sua riqueza cultural, festivais literários e gastronômicos, além de passeios de barco por ilhas paradisíacas e praias deslumbrantes.
Já Trindade, distrito de Paraty localizado a cerca de 25 km do centro, é um paraíso ecológico com algumas das praias mais bonitas do Brasil.
Praias como a Praia do Cachadaço (foto), com suas piscinas naturais, e a Praia do Meio, cercada por mata atlântica, são verdadeiros tesouros.
O acesso por estrada sinuosa revela vistas espetaculares, e a região também oferece trilhas, como a que leva à Cachoeira do Tobogã, onde é possível deslizar por uma rocha natural.
A gastronomia local, com frutos do mar e cachaça artesanal, completa a experiência, tornando a região uma das mais requisitadas do litoral brasileiro.
Juntas, Paraty e Trindade formam um roteiro perfeito para quem busca cultura, história, aventura e relaxamento em meio a cenários paradisíacos.