Surto do vírus Nipah na Índia causa preocupação em países vizinhos; veja o que se sabe até agora

Por Flipar

O vírus é uma zoonose transmitida originalmente por morcegos frugívoros e porcos.
Hans Veth/Unsplash

Porém, a doença também pode se espalhar entre humanos e por meio de alimentos contaminados por fluidos de animais infectados.
Reproduc?a?o/Record News

O vírus provoca desde quadros leves até infecções respiratórias graves e encefalite, inflamação cerebral que pode levar rapidamente ao coma e à morte.
Pixabay

O quadro clínico do Nipah é extremamente severo, com uma taxa de letalidade que pode atingir 75%.
Reproduc?a?o/YouTube

Os sintomas ainda podem evoluir para alterações neurológicas, pneumonia atípica, convulsões e insuficiência respiratória.
Divulgação

Historicamente, o vírus tem causado surtos periódicos em Bangladesh e na Índia desde sua descoberta em 1999.
Aditya Kabir /Wikimédia Commons

Em entrevista à CNN, o infectologista Renato Kfouri afirmou que é muito baixo o risco de o vírus Nipah provocar uma pandemia como a da Covid-19, já que as formas de transmissão são diferentes.
Reproduc?a?o/CNN

Veja mais Top Stories