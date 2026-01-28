Surto do vírus Nipah na Índia causa preocupação em países vizinhos; veja o que se sabe até agora

Por Flipar
O vírus é uma zoonose transmitida originalmente por morcegos frugívoros e porcos.
Porém, a doença também pode se espalhar entre humanos e por meio de alimentos contaminados por fluidos de animais infectados.
O vírus provoca desde quadros leves até infecções respiratórias graves e encefalite, inflamação cerebral que pode levar rapidamente ao coma e à morte.
O quadro clínico do Nipah é extremamente severo, com uma taxa de letalidade que pode atingir 75%.
Os sintomas ainda podem evoluir para alterações neurológicas, pneumonia atípica, convulsões e insuficiência respiratória.
Historicamente, o vírus tem causado surtos periódicos em Bangladesh e na Índia desde sua descoberta em 1999.
Em entrevista à CNN, o infectologista Renato Kfouri afirmou que é muito baixo o risco de o vírus Nipah provocar uma pandemia como a da Covid-19, já que as formas de transmissão são diferentes.