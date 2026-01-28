Pesquisadores encontram estrutura ‘chultún’ em sítio arqueológico maia

Por Flipar
A estrutura chamada ‘chultún’ mede oito metros de diâmetro por oito de profundidade. Pode ter sido construída entre os anos 1250 e 1520 . E, depois do uso original para armazenar água, pode ter servido para rituais, pois os pesquisadores acharam ossos humanos e pedras queimadas.
Cavernas são locais ricos para as pesquisas arqueológicas. Recentemente, cientistas franceses anunciaram a descoberta de três pegadas de dinossauros durante uma expedição à caverna Castelbouc, no platô Causse Méjean, no sul da França.
Cavernas e os seus arredores também provocam um grande interesse dos leigos. Muitas, inclusive, são pontos de visitação pelo planeta. Veja curiosidades sobre cavernas ao redor do mundo.
Ela foi descoberta em 1968, mas só em 2018 foi explorada até o seu ponto mais baixo, após décadas de expedições. Em sua entrada, existem duas montanhas, a Fortaleza e a Paraguas, numa zona remota e de difícil acesso.
Espeleólogos russos da cidade de Krasnoyarsk descobriram a caverna em 1968 até atingir a profundidade de 115 metros. em 1986, um novo grupo vindo de Moscou e liderado por Oleg Parfenov conseguiu atingir a notável profundidade de 440 metros.
Uma série de novas incursões do grupo Speleo di Perovo, a partir de 2015, determinou que a caverna era mais profunda. Assim, atingiu repetidamente o recorde de 2.212 metros em março de 2018, e registrou um sistema de túneis subterrâneos de mais de 6.000 metros.
Elas conseguiram verificar que a seção de entrada desta caverna mede 3 metros por 4 metros. Em 1968, ela recebeu o nome de S-115, que mais tarde foi substituída por P1-7.
Decidiram, então, homenagear o espeleólogo e mergulhador de cavernas Alexander Verëvkin e rebatizaram a caverna em 1986. Ele morreu em 1983 enquanto explorava um sifão na caverna Su-Akan, localizada no maciço Sary-Tala, atual Kabardino-Balkaria, no sul da Rússia.
As cavernas são formações que atiçam a curiosidade. E que podem ter peculiaridades bem intrigantes. Veja cavernas e grutas incríveis espalhadas pelo mundo.
Mammoth ( EUA) – A caverna fica no Parque Nacional de Mammoth Cave, ou seja, a caverna dá nome ao parque. Situada no estado de Kentucky.
A caverna de Mammoth tem cerca de 591 km com rochas sedimentares. Passarelas dão acesso a diversos pontos dessa gruta.
Reed Flute Cave (China) – Fica a 5 km do centro de Guilin, em Guangxi. Acredita-se que a caverna tenha 180 milhões de anos.
A caverna é composta por pedras calcárias naturais e é repleta de estalactites, estalagmites e formações rochosas incomuns, moldadas pela ação da água e a erosão. Luzes multicoloridas dão um tom fantástico à gruta gigantesca.
A caverna tem poços de calcário, com estalagmites e estalactites e é repleta de vagalumes nativos, que dão uma luminosidade única ao local. Turistas passeiam de barco pela gruta.
Hölloch (Suíça) ? Essa caverna, em Muotha, é notável por ficar a 938 metros de profundidade. É a segunda maior da Europa e foi formada pelo chamado Carste, termo que designa o relevo criado pela dissolução química de rochas. Percorrer certos trechos é pura aventura.
Cavernas de Água Clara (Malásia) – Ficam em Sarawak e se chamam Gua Air Jernih. Este sistema de cavernas interligadas foi descoberto em 1978 e tem 224 km – o nono maior do planeta.
Grutas de Jeita Grotto (Líbano) – Complexo de duas cavernas de pedra calcária cárstica, interligadas, totalizand 9 km no vale de Nahr al-Kalb.
Caverna de Thuam Lamg (Tailândia)- Fica nas montanhas Doi Nang Non, ao longo da fronteira com Mianmar, em Chiang Rai. um sistema de cavernas longo e estreito pontuado por algumas câmaras subterrâneas.
Toca da Boa Vista (Brasil) – Maior caverna brasileira, localizada em Campo Formoso, Bahia. É também a maior do hemisfério sul, com 100 km de extensão. É uma gruta seca, com temperatura de 30ºC, depósitos de fósseis e galerias com sedimentos espessos.
As Grutas de Longmen não têm valor apenas religioso, mas também histórico, pois retratam a sociedade da época, a sua política, economia e cultura, formando um grande museu de esculturas em pedra. As grutas foram declaradas Património Mundial pela UNESCO em 2000.
Fica em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e é famosa por ter a tonalidade azul que se forma quando o sol penetra na caverna.