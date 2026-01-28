Grandes nomes que marcam as comédias clássicas de Hollywood

Por Flipar
Ao combinar sátira, improviso e gestual expressivo, esses artistas moldaram gerações e deixaram obras que continuam frescas décadas depois. São nomes que definiram o que o mundo entende como comédia cinematográfica.
Buster Keaton ? Kansas, 4/10/1895 ? Especialista em acrobacias e expressão neutra, criou algumas das maiores cenas cômicas da história. Brilhou em ?A General? e ?Sherlock Jr.?. Morreu em 1966, aos 70 anos.
Harold Lloyd ? Nebraska, 20/4/1893 ? Com energia e ousadia, marcou o humor de risco e situações extremas. Ficou célebre por ?Safety Last!?. Morreu em 1971, aos 77 anos.
Stan Laurel ? Ulverston (Inglaterra), 16/6/1890, e Oliver Hardy ? Geórgia (EUA), 18/1/1892 ? A dupla uniu contraste físico, humor visual e timing impecável, criando algumas das cenas cômicas mais famosas da história. Estrelas de ?O Gordo e o Magro? e dezenas de curtas de enorme sucesso mundial. Laurel morreu em 1965, aos 74 anos; Hardy em 1957, aos 65 anos.
Mae West ? Los Angeles, 17/8/1893 ? Sagaz e provocadora, usou humor afiado e charme para desafiar padrões no cinema. Brilhou em ?She Done Him Wrong?. Morreu em 1980, aos 87 anos.
W.C. Fields ? Pennsylvania, 29/1/1880 ? Misturou sarcasmo, crítica social e humor ácido, tornando-se figura única da comédia. Atuou em ?It?s a Gift?. Morreu em 1946, aos 66 anos.
Irmãos Marx ? O trio formado por Groucho, Chico e Harpo uniu humor rápido, sátira, improviso e caos calculado, criando alguns dos momentos mais brilhantes da comédia americana. Juntos, marcaram filmes como ?Uma Noite na Ópera? e ?Os Irmãos Marx no Colégio?, influenciando gerações com seu estilo anárquico e inteligente.
Groucho Marx ? Nova York, 2/10/1890 ? Com bigode pintado e frases rápidas, marcou uma era de humor verbal brilhante. Destaque de ?Uma Noite na Ópera?. Morreu em 1977, aos 86 anos.
Harpo Marx ? Nova York, 23/11/1888 ? Silencioso e caótico, criou humor baseado em expressão e nonsense visual. Brilhou ao lado dos irmãos em clássicos dos anos 1930. Morreu em 1964, aos 75 anos.
Chico Marx ? Nova York, 22/3/1887 ? Pianista habilidoso e mestre do humor gestual, uniu sotaques caricatos, improviso e ritmo musical às cenas dos irmãos. Brilhou em ?Uma Noite na Ópera? e ?Os Irmãos Marx no Colégio?. Morreu em 1961, aos 74 anos.
Lucille Ball ? Nova York, 6/8/1911 ? Uniu carisma, timing impecável e força dramática, tornando-se rainha da TV e do cinema cômico. Imortalizada em ?I Love Lucy?. Morreu em 1989, aos 77 anos.
Jerry Lewis ? Nova Jersey, 16/3/1926 ? Com humor físico exagerado e personagens ingênuos, tornou-se símbolo da comédia dos anos 1950 e 1960. Em destaque ?O Professor Aloprado?. Morreu em 2017, aos 91 anos.
Danny Kaye ? Nova York, 18/1/1911 ? Versátil, uniu canto, dança e humor acelerado em números brilhantes. Ganhou destaque com ?O Homem da Má Sorte?. Morreu em 1987, aos 76 anos.
Carole Lombard ? Indiana, 6/10/1908 ? Estrela da screwball comedy, combinou sofisticação e humor rápido. Brilhou em ?Jejum de Amor?. Morreu em 1942, aos 33 anos.
Cary Grant ? Bristol (Inglaterra), 18/1/1904 ? Trocou o galã sério pela comédia elegante, marcando ?Levada da Breca? e ?Jejum de Amor?. Morreu em 1986, aos 82 anos.
Bob Hope ? Londres (Inglaterra), 29/5/1903 ? Com humor ágil e expressões marcantes, estrelou dezenas de comédias populares. Em destaque ?A Princesa e o Plebeu?. Morreu em 2003, aos 100 anos.
Shirley Temple ? Los Angeles, 23/4/1928 ? Símbolo da alegria durante a Grande Depressão, uniu humor, canto e dança com enorme carisma infantil. Marcou ?Heidi? e ?Bright Eyes?. Morreu em 2014, aos 85 anos.