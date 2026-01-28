Peixinho minúsculo de aquário surpreende como grande predador dos lagos

Por Flipar
O peixe dourado é uma variedade de carpa originária do leste da Ásia, destinada principalmente para embelezar os ambientes e frequentemente associada à sorte.
Ao jornal The New York Times, a bióloga de pesquisa aquática com Pescas e Oceanos do Canadá, Christine Boston, afirmou que esses peixes “podem comer qualquer coisa”.
A pesquisadora e seus colegas têm monitorado carpas douradas invasoras no Porto de Hamilton, localizado na ponta oeste do Lago Ontário, região próxima de Toronto. O Lago Ontário foi duramente afetado pelo crescimento industrial e urbano, além de ser impactado por espécies invasoras.
O estudo da equipe de Christine foi publicado no ?Journal of Great Lakes Research? e pode ser útil para ajudar a encontrar e eliminar as carpas douradas do local. “Descobrimos onde estão antes de começarem a se reproduzir. É uma boa oportunidade para nos livrarmos delas”, disse.
De acordo com Christine, as fêmeas de carpas douradas de crescimento rápido podem se reproduzir várias vezes em uma única temporada. As primeiras aparições da carpa dourada foram no Porto de Hamilton, nos anos 1960, mas muitas delas morreram nos anos 1970 devido à poluição industrial.
Uma característica interessante da carpa dourada é que seus corpos redondos podem crescer tanto que dificultam muito a vida de predadores que queiram abocanhá-lo.
Além disso, as carpas douradas selvagens também causam danos, arrancando e devorando plantas que são essenciais para outras espécies locais.
Ao consumir algas e liberar nutrientes que estimulam seu crescimento, as carpas douradas contribuem para o surgimento de florais prejudiciais, criando condições prejudiciais para os peixes nativos.
A equipe reparou que os peixes dourados preferiam passar o inverno em águas profundas e se mudavam para lugares mais rasos na primavera, preparando-se para se reproduzir.
Christine sugeriu algumas maneiras de eliminar as carpas douradas. Uma delas seria capturá-las com redes especiais colocadas sob o gelo no inverno.
Outro método seria a ?pesca elétrica?, que atordoa os peixes com eletricidade para depois retirá-los da água.
Segundo um professor de ciências biológicas na University of Toronto Scarborough, mesmo que as carpas douradas tenham sido trazidas para a América do Norte no final do século 19, a quantidade de carpas selvagens começou a “aumentar muito” nos últimos 20 anos.
Segundo ele, esse aumento na reprodução é em parte causado pela soltura de animais de estimação em lagos urbanos por pessoas que vivem em áreas muito povoadas.
De acordo com ele, há milhões de carpas douradas nos Grandes Lagos, talvez até dezenas de milhões!
E os problemas atrelados às carpas douradas não se restringem ao Canadá. Na Austrália, alguns peixes dourados e seus filhotes já dominaram um rio no sudoeste do país.