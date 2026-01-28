Coliseu: monumento desafiou o tempo e virou símbolo eterno de Roma

Por Flipar

O corredor, localizado em Roma, ficou fechado durante as obras realizadas entre outubro de 2024 e setembro de 2025. O nome homenageia o imperador Cômodo, admirador das lutas de gladiadores, que morreu nas proximidades do local.
Parco archeologico del Colosseo/Reprodução

A reforma preservou detalhes originais, como paredes de mármore e abóbadas com relevos mitológicos. Além disso, novas estruturas com escadas e rampas permitem acesso facilitado aos visitantes. As informações são da agência italiana Ansa.
Reprodução / Instagram @parcocolosseo

A reabertura reforça o valor histórico do Coliseu e se soma aos inúmeros atrativos que fazem de Roma um dos destinos mais fascinantes do mundo.
Reprodução / Instagram @parcocolosseo

Coliseu (72-80 d.C.): Um dos maiores anfiteatros do mundo antigo e já citado aqui na galeria, usado para gladiadores e eventos públicos. Foi concluído no reinado do imperador Tito.
Imagem de chipili por Pixabay

Fórum Romano (século VII a.C.): Antigo centro da vida pública romana, com ruínas de templos, basílicas e mercados. Era o coração político e econômico da Roma Antiga.
Ambra75/Wikimedia Commons

Panteão (27 a.C. ? 125 d.C.): Originalmente um templo romano dedicado a todos os deuses, sua cúpula ainda é uma das maiores do mundo. Foi reconstruído por Adriano.
Michael Paraskevas/Wikimédia Commons

Fontana di Trevi (1732-1762): A maior fonte barroca de Roma, famosa por suas esculturas de Netuno. Diz a lenda que jogar uma moeda garante o retorno à cidade.
Thomas Wolf wikimedia commons

Castelo Sant’Angelo (135 d.C.): Originalmente o mausoléu do imperador Adriano, foi convertido em fortaleza papal e palácio no Renascimento.
Thomas Wolf/Wikimedia Commons

Piazza Navona (século I d.C.): Construída sobre o estádio de Domiciano, a praça é adornada por fontes barrocas, incluindo a Fonte dos Quatro Rios de Bernini.
Meshari Alawfi/Wikimedia Commons

Escadaria da Praça da Espanha (1723-1725): Um ponto de encontro popular com uma escadaria de 135 degraus que liga a embaixada espanhola à igreja Trinità dei Monti.
SonyGM/Wikimedia Commons

Catacumbas de São Calisto (século II d.C.): Redes subterrâneas de túmulos cristãos primitivos, um dos maiores complexos de catacumbas de Roma.
GerardM/Wikimedia Commons

Boca da Verdade (século I d.C.): Uma antiga escultura de mármore que representa um rosto. Era usada como teste de honestidade: quem mentisse teria a mão mordida pela escultura.
xiquinhosilva/Wikimedia Commons

Termas de Caracala (212-217 d.C.): Um dos maiores complexos termais do Império Romano, usadas para banhos públicos e lazer social.
Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons

Campo de Fiori (século XV): Uma praça movimentada famosa por seu mercado diário e como o local onde o filósofo Giordano Bruno foi executado em 1600.
Benjamin Dahlhoff/Wikimedia Commons

Villa Borghese (século XVII): Um extenso parque público que inclui museus e jardins. A Galeria Borghese abriga obras de mestres como Caravaggio e Bernini.
A Simple Rabbit/Wikimedia Commons

Circo Máximo (século VI a.C.): O maior estádio da Roma Antiga, usado para corridas de bigas e eventos públicos. Podia acomodar até 250 mil pessoas.
Jean-Pol GRANDMONT/Wikimedia Commons

Arco de Constantino (315 d.C.): Erguido para celebrar a vitória de Constantino na Batalha da Ponte Mílvia, é um dos maiores arcos triunfais ainda existentes.
lorenzogallo / pixabay.com

Piazza del Popolo (século XVI): Uma das praças mais famosas de Roma, com o Obelisco Flaminio no centro, trazido do Egito no século X a.C.
Krzysztof Golik/Wikimedia Commons

Veja mais Top Stories