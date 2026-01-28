Exausto de tantos furtos, morador deixa aviso para ladrão; veja cartazes divertidos

Por Flipar
Mensagens divertidas se espalham pelo país. Muitos comerciantes ou donos de residências colocam avisos que provocam boas gargalhadas.
Aqui, a vítima pede que o ladrão venda o produto para ela mesma: baratinho, claro. E pede que ao menos a faixa do aviso não seja levada!
Esse aí prefere convidar o ladrão para uma “inspeção” durante o expediente. Tem nada aqui não, vá para outro lugar”
Mas nem todos encaram os invasores com bom humor. Essa placa é de alguém disposto a “tudo” contra quem se atrever a fazer o que não deve. “Existe vida depois da morte? Pule o muro e descubra”.
Aqui tem mais um bem nervoso: “Proibido tocar nos ninhos de pássaros. Sujeito a paulada”.
Algumas placas têm avisos pitorescos, outras são ameaçadoras. E alguns capricham na ofensa. “Proibido jogar lixo aqui, sua desgraça”.
Aqui, a parada é curta e grossa: “Proibido jogar lixo. Sujeito a tiro!”
Essa vai numa linha semelhante. “Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada”
Esse aí criou serviço tabelado para quem pula o muro. Se alguém procurar pelo cliente, a resposta do funcionário do bar depende do valor do pagamento .
Essa academia é só para quem tem autoestima elevada. “Cansou de ser feio e gordo? Seja só feio”.
O solitário aí é do tipo sincero. Como ele diz: quer se casar ou amigar com alguma mulher. E diz que pode ser pobre e feia porque ele também é.
Esse aí é do tipo sincerão… oferece 3 tipos de trabalho. Bom e barato não vai ser rápido. Barato e rápido não vai ser bom. Já o bom e rápido não vai ser barato..
Só entra no bar quem tá com muita disposição para o copo! Se ficar bêbado, melhor ainda!
Esses aí devem ter saído do Bar do Jair…
Alguém explica a diferença entre bichos e animais?
Inferno? Os pais têm que passar longe dessa prateleira…
Existe algum outro tipo de gelo sem ser o gelado?
Peraí…Não bastaria dizer “todos os dias”?
Consultoria sobre discos voadores. O que será que ensinam?
Os medrosos entraram explicitamente na lista da não recomendação.. Mas podiam ser mais elegantes..
É frango ou é boi? Decida-se.
Frango tem orelha? Mostra aí…
Ué, coelho tem pena e bota ovo?
Hã? Tem algum outro jeito de pintar uma casa que não seja NA CASA?
É pra ninguém ter acesso.. Melhor pagar.
Quem vai beber água de COCÔ?
Epa!
“Vendo este terreno e outros melhores que esse” – Quem vai querer esse aí?
Separando as sílabas para deixar BEM CLARO: não estacione.
Ameaças explícitas e a advertência: “Falta de aviso não foi!” – Como diz o cartaz, é bom evitar problemas.
“Não permitimos qualquer tipo de agarramento, falar palavrão, bate-boca…Ambiente familiar” – Portanto, comportem-se!
Cadê o saquinho pra coleta do cocô?
“Proibido dançar com faca” – Que ambiente é esse?
“Se não tem pontaria, mija sentado! Grato…” – É uma opção!
“Não emprestamos fósforo. Sustente seu vício” – Um incentivo contra o fumo. Nem adianta pedir
Mentira liberada no fim de semana.