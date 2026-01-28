Por Flipar
A relação entre Brasil e Argentina, que envolve estreitos vínculos culturais, comerciais e políticos, é particularmente visível nas cidades brasileiras que fazem fronteira com a Argentina, locais onde a interação cotidiana e a troca de influências refletem a profundidade dessa amizade.
A fronteira entre Brasil e Argentina, com mais de 1.200 quilômetros de extensão, não é apenas uma linha geográfica, mas também uma região de intensa interação cultural e histórica.
Essa delimitação, que foi formalizada por tratado em 1898 e ajustada ao longo do tempo, abrange importantes marcos naturais, como as Cataratas do Iguaçu e os rios Iguaçu, Santo Antônio, Peperi Guassu e Uruguai.
Essas áreas são notórias pela biodiversidade, mas também carregam uma rica herança de disputas e colaborações que moldaram a relação entre os dois países.
As cidades que se encontram ao longo dessa fronteira, como Foz do Iguaçu, no Paraná, e São Borja, no Rio Grande do Sul, têm um papel importante nesse intercâmbio, servindo como pontos de convergência cultural e política.
Foz do Iguaçu, no extremo Oeste do Paraná, é sem dúvida a cidade brasileira mais famosa em termos turísticos na fronteira com a Argentina.
Localizada na região da Tríplice Fronteira, onde também se encontram Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina, Foz do Iguaçu se destaca pela proximidade com o Parque Nacional do Iguaçu, um dos maiores atrativos turísticos da região.
O parque, compartilhado entre Brasil e Argentina, é reconhecido mundialmente como Patrimônio da Humanidade e protege uma das maiores e mais imponentes quedas d’água do planeta.
Foz do Iguaçu, além de ser um ponto de convergência entre diferentes culturas, também é um polo de intercâmbio comercial e econômico, recebendo turistas de todo o mundo, muitos deles vindos diretamente da Argentina.
Ao sul, no Rio Grande do Sul, as cidades de São Borja, Uruguaiana e Itaqui são importantes representantes dessa amizade entre os dois países.
A cidade de Porto Xavier, também no Rio Grande do Sul, serve como um ponto de passagem entre o Brasil e a Argentina por meio de balsas que cruzam o Rio Uruguai, facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois países.
A presença de imigrantes argentinos e a troca constante de bens e serviços tornam essas regiões um reflexo vivo da cooperação bilateral.
A assinatura do tratado em 2004 pelos presidentes Lula e Kirchner foi um marco, consolidando o 30 de novembro como um dia de celebração de uma amizade sólida, construída ao longo de décadas de convivência e compartilhamento de interesses.
Além do comércio bilateral e dos intercâmbios culturais, a data também enfatiza a cooperação política e educacional entre os dois países.
Além disso, a educação desempenha um papel essencial na construção dessa amizade. Programas de intercâmbio entre universidades brasileiras e argentinas, bem como projetos de pesquisa conjuntos, reforçam os laços acadêmicos e científicos entre as duas nações.
A relação Brasil-Argentina, com suas nuances de rivalidade esportiva, como no futebol, e suas profundas raízes culturais e econômicas, mostra que, apesar das diferenças, o respeito e a amizade sempre prevalecem.
Que o Dia da Amizade Brasil-Argentina continue sendo um símbolo dessa união, servindo como um lembrete do potencial que a colaboração entre nações pode oferecer para o futuro.