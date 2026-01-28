‘Rei dos calouros’: um dos maiores apresentadores da TV brasileira, Raul Gil faz 88 anos

Por Flipar
Em um vídeo postado nas redes sociais, ele agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho: “Muito feliz com cada demonstração de amor.”
Raul Gil nasceu em 1938, na cidade de São Paulo. Relembre agora sua trajetória de sucesso!
Raul Gil iniciou sua trajetória como cantor em programas de calouros nos anos 1950, período em que venceu concursos musicais e ganhou projeção no rádio e na TV.
Ao longo de décadas, ele passou pelas principais emissoras do Brasil, incluindo Record, Tupi, Rio, Manchete, Band e SBT.
Depois de cantar em diversos programas da época, Raul Gil finalmente fez sua estreia como apresentador no “Raul Gil Room”, da TV Excelsior, em 1967.
Em 1973, fechou um contrato com a TV Record, onde passou a comandar o “Programa Raul Gil?.
O apresentador se tornou o “rei dos calouros”, sendo responsável por descobrir e lançar centenas de artistas na música nacional.
Quadros como o “Jogo do Banquinho” e “Pra Quem Você Tira o Chapéu”, popularizados pelo apresentador, ficaram eternizados na TV brasileira.
Além da carreira na televisão, Raul Gil também lançou cinco discos como cantor, o último deles “Raul Gil (Internacional)”, de 2002.
Como apresentador, sua voz característica, bordões e modo direto de conduzir entrevistas e apresentações ajudaram a criar uma identidade facilmente reconhecível pelo público.
Na vida pessoal, Raul Gil é casado desde 1960 com a escritora Carmen Sanchez Gil. Juntos, eles tiveram dois filhos: Nanci Gil e Raul Gil Júnior.
Atualmente, o apresentador está fora da TV desde o fim de 2024, quando encerrou seu contrato com o SBT.
Hoje, ele passa a maior parte do tempo em uma de suas propriedades de alto padrão situadas em um condomínio fechado na cidade de Itu, no interior paulista.
Recentemente, o comunicador foi às redes sociais garantir que não vive em uma instituição para idosos e explicou que possui cinco casas dentro do mesmo condomínio, entre as quais costuma se revezar.
Em dezembro, Raul Gil voltou a aparecer no SBT um ano após ter sido dispensado pela emissora. Um vídeo gravado por ele foi exibido no “Domingo Legal”, durante a participação da cantora gospel Gabriela Rocha.
“Foi no Raul Gil. Eu entrei no Raul… Eu tinha 13 anos”, relembrou a artista sobre o início da carreira. O apresentador fez vários elogios à cantora, que se emocionou.
Raul Gil deixou o SBT após 14 anos no ar, com o fim de seu programa em meio a uma série de cortes e queda de audiência.