Cidade do Nordeste do Brasil tem deserto maior do que Nova York inteira

Por Flipar

Com uma população de cerca de 10 mil habitantes, Gilbués possui uma área de 3.495 km² , sendo 805 km² de deserto. Maior, portanto, que a cidade de Nova York. Afinal, a Big Apple tem 783 km²
Reprodução de vídeo PITV

A região possui uma paisagem árida de crateras vermelhas e cânions que muitos remetem ao planeta Marte.
Reprodução de vídeo PITV

Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o processo de desertificação na cidade iniciou entre as décadas de 1940 e 1950, e foi impulsionado principalmente por práticas como mineração e agropecuária (base econômica da cidade).
Reprodução de vídeo PITV

Outro estudo sobre o tema, publicado pelo historiador Dalton Macambira, da Universidade Federal do Piauí, diz que a área afetada pela desertificação mais que dobrou, de 387 para 805 km² de 1976 a 2019, prejudicando cerca de 500 famílias.
Divulgação Codevasf

Além da ação do homem, como o crescimento indiscriminado, este processo também tem como “culpados” fatores da natureza como o aquecimento global e a erosão do solo frágil.
Divulgação Codevasf

Por conta do aquecimento global, as temperaturas em Gilbués devem aumentar ainda mais. Segundo um estudo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, a tempertura deve subir até 2,5 graus celsius.
Divulgação Codevasf

Gilbués possui pouca incidência de chuva e é considerada uma cidade muita seca. Em agosto de 2018 os termômetros ultrapassaram os 44°C.
Divulgação Codevasf

Ainda segundo especialistas, a situação na região deve se agravar e as chuvas devem ter uma redução de 10% a 20%.
Reprodução de vídeo PITV

“Antes tinha mais chuva. Agora diminuiu, descontrolou. Por isso, a gente tem que trabalhar com irrigação. Se não for assim, não tem como sobreviver”, diz um fazendeiro para a AFP.
Flickr Eduardo Rodrigues

Cidades de clima árido, semiárido e subúmido seco são mais propensas a sofrer com o processo de desertificação. Além do clima local, a ação humana também atrapalha.
Flickr Eduardo Rodrigues

Segundo as Nações Unidas, a desertificação é uma crise que afeta 500 milhões de pessoas em todo o mundo, e acaba causando pobreza e conflitos nas terras.
Reprodução de vídeo PITV

O Instituto Nacional do Semiárido (Insa), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação faz um alerta: mais de 1,3 milhão km² no Brasil podem virar deserto, se nada for feito. Os números apontados pelo Insa mostram que a desertificação já atinge 15% do território brasileiro.
Reprodução de vídeo PITV

Além do deserto, Gilbués enfrenta outros desafios socioeconômicos, como a falta de infraestrutura, a necessidade de investimentos em educação e saúde, e a migração de sua população para centros urbanos maiores.
Flickr Neoenergia Oficial

Historicamente, Gilbués já foi cenário de uma corrida por diamantes no século XX e do crescimento de cana-de-açúcar na década de 1980. Atualmente é um dos maiores produtores de soja do Piauí.
Reprodução de vídeo PITV

Mundialmente falando, o deserto do Saara, localizado na África, é o maior deserto quente que existe, com 9,2 milhões de quilômetros quadrados de área.
Youtube/Cindy Bourque - Caledon East PS (1460)

Veja mais Top Stories