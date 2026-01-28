Pecados, cassinos, casamentos: a vibração de Las Vegas a cada esquina

Por Flipar
Havia até casamentos com sósia de Elvis Presley, em capelas especializadas, que ofereciam variedade de pacotes, entre US$ 350 e US$ 1.000.
Mas a empresa Authentic Brands Group, que detinha os direitos de imagem do Rei do Rock, decidiu proibir o uso da figura do artista para fins comerciais e jogou água no chope dos noivos que estavam com a ‘má intenção’.
Las Vegas foi fundada em 1905, como um posto avançado de correios. No entanto, seu crescimento se deu a partir da década de 1930, quando a legalização dos jogos de azar e a construção da represa Hoover impulsionaram o turismo.
Entre eles, o hotel Wynn Las Vegas, que combina design moderno com opulência, oferecendo quartos espaçosos e impecavelmente decorados, dois spas premiados com cinco estrelas pela Forbes, um campo de golfe, piscinas com cabanas luxuosas e restaurantes liderados por chefs renomados. Também tem boutiques de grifes como Chanel e Louis Vuitton.
O Venetian, com uma réplica de Veneza dentro do hotel, e o Luxor, que tem um formato de pirâmide egípcia, são outros dos hotéis famosos da cidade.
Tanto luxo – associado ao ambiente de cassinos – vem sendo explorado também no cinema. “Cassino”, de 1995, dirigido por Martin Scorsese, mergulha na vida de Sam Rothstein, um gerente de cassino, explorando os bastidores do crime organizado e as complexas dinâmicas do mundo dos cassinos em Las Vegas na década de 1970.
“Se Beber, Não Case!” , de 2009, é uma comédia que acompanha um grupo de amigos que viaja a Las Vegas para uma despedida de solteiro. Após uma noite de excessos, eles acordam sem lembranças do que aconteceu e precisam juntar as peças para encontrar o noivo desaparecido. E há muitos outros filmes ambientados em Las Vegas.
O Springs Preserve é um centro ecológico localizado dentro da cidade, e que inclui jardins botânicos, trilhas e exposições sobre a história natural da região do deserto de Mojav