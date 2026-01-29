Bruno Mazzeo volta às novelas e retoma papel marcante em ‘Coração Acelerado’

Por Flipar
Na trama, ele retoma o personagem Tom Bastos, o mesmo que interpretou em ?Cheias de Charme?, sucesso exibido em 2012, marcando uma espécie de reencontro do público com o papel.
As cenas com Mazzeo já foram gravadas e devem começar a ir ao ar a partir do capítulo 33, previsto para o dia 17 de fevereiro, caso não haja alterações no cronograma.
A presença do ator na história será breve, limitada a poucos capítulos. Seu último trabalho em novelas havia sido em 2015, em ?A Regra do Jogo?.
Bruno Mazzeo de Oliveira Paula nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1977. Ele tem uma carreira sólida como roteirista, ator e comediante, somando mais de três décadas de atuação na televisão, no cinema e no teatro brasileiros.
Ele é filho do humorista Chico Anysio (1931 – 2012) e da atriz Alcione Mazzeo, irmão dos comediantes Nizo Neto e Lug de Paula, e primo de artistas como Cininha de Paula, Marcos Palmeira e Maria Maya.
Em 2005, deu um passo importante ao escrever e protagonizar a série de humor ?Cilada?, exibida pelo Multishow por seis temporadas. Em 2024, ela ganhou duas novas levas de episódios com elenco original e exibido pelo Globoplay.
Em 2009, a atração ganhou ainda mais visibilidade ao ser transformada em um quadro do programa ?Fantástico?, ampliando o alcance do trabalho de Mazzeo para o público da TV aberta. Ademais, foi adaptada para o cinema com “Cilada.com?, em 2011, com direção de José Alvarenga Júnior.
Nos palcos, Bruno Mazzeo acumulou experiências como ator, autor, diretor e produtor, assinando ou participando de espetáculos como ?Descontrole Remoto?, ?Os Famosos Quem??, “Enfim, Nós” e “Gostava Mais dos Pais”. Nesta última, contracena com Lúcio Mauro Filho.
Na teledramaturgia, ganhou destaque em 2008 ao viver o advogado trambiqueiro José Henrique na novela ?Beleza Pura?, papel que lhe rendeu indicações ao Prêmio Qualidade Brasil, como melhor ator coadjuvante, e ao Prêmio Extra, na categoria revelação.
Em 2010, Mazzeo participou do filme ?Muita Calma Nessa Hora?, no qual atuou como ator, roteirista e produtor associado. Dois anos depois, foi um dos protagonistas do longa “E Aí, Comeu?”.
Em 2012, integrou o elenco da novela ?Cheias de Charme?, ampliando ainda mais sua presença em produções de grande alcance popular.
Três anos depois, em 2015, Bruno Mazzeo passou a atuar na nova versão da ?Escolinha do Professor Raimundo?, interpretando o personagem originalmente estrelado por seu pai, Chico Anysio, nos anos 1990.
Anos depois, em 2020, durante a pandemia de Covid-19, criou e protagonizou a série ?Diário de um Confinado?, exibida pelo Globoplay, que contou com duas temporadas e foi indicada ao Emmy Internacional em 2021.
Outro papel destacado de sua trajetória foi na série “Fim”, adaptação do livro de mesmo nome de Fernanda Torres. A produção, de 2023, teve no elenco nomes como Marjorie Estiano, Fábio Assunção e Emílio Dantas. Ele trabalhou ainda em “Os Donos do Jogo”.
Mazzeo foi casado com a atriz Renata Castro Barbosa entre 2004 e 2008, com quem teve um filho, João. Atualmente, é casado com a diretora Joana Jabace, com quem é pai dos gêmeos José e Francisco.
Torcedor apaixonado do Vasco da Gama, Bruno Mazzeo mantém uma trajetória marcada pela versatilidade e pela forte ligação com o humor e a dramaturgia brasileira.