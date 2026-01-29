Marina Lima lança ‘Olivia’, single que antecipa seu novo álbum

Por Flipar
O disco, que tem lançamento marcado para 24 de março, marca a primeira obra da artista após a morte de seu irmão, o poeta Antônio Cícero (1945-2024), e inaugura uma nova fase em sua trajetória musical.
A faixa escolhida para apresentar o projeto se chama ?Olivia? e nasceu a partir de uma inspiração curioso: a macaca Olívia, que ganhou notoriedade nas redes sociais e mantém um perfil no Instagram.
Além da música de estreia, o álbum reunirá colaborações com artistas como Ana Frango Elétrico e Laura Diaz, integrante da banda Teto Preto, ampliando o diálogo de Marina com diferentes gerações e sonoridades da música brasileira.
Cantora e compositora com uma longa e exitosa carreira, Marina Correia Lima nasceu no Rio de Janeiro, em 17 de setembro de 1955. Ela viveu parte da infância nos Estados Unidos, por conta da profissão do pai, o economista Evaldo Correia Lima, que foi diretor do BID (Banco Internacional de Desenvolvimento).
Ela é irmã do poeta e filósofo Antônio Cícero (1945 – 2024), com quem viria a estabelecer uma das parcerias mais importantes de sua carreira musical.
O início da trajetória profissional de Marina Lima ocorreu em 1977, quando Gal Costa gravou a sua composição ?Meu Doce Amor?. Em seguida, foi apresentada ao público como cantora em um compacto com as músicas ?Muito?, de Caetano Veloso, e ?Tão Fácil?, composição assinada por ela e Cícero.
Em 1979, de volta ao Rio de Janeiro, ela lançou seu primeiro LP, ?Simples Como Fogo?, consolidando o início de sua carreira fonográfica e já com parcerias com o irmão Antônio Cícero.
Durante os anos 1980, Marina Lima se firmou como um dos principais nomes da música brasileira. Em 1981, com o álbum ?Certos Acordes?, obteve grande repercussão com ?Charme do Mundo?, canção que se tornaria seu primeiro grande sucesso nacional.
Na sequência, lançou ??Desta Vida, Desta Arte?? e, em 1984, o disco ?Fullgás?, que abriu definitivamente o mercado para a artista e marcou sua consagração com a música-título, além de faixas como ?Mesmo Que Seja Eu?, ?Me Chama? e ?Veneno?.
Em 1985, lançou o álbum ?Todas?, seguido por sua versão ao vivo, que rendeu sucessos como ?Eu Te Amo Você?, ?Nada Por Mim? e ?Pra Começar?, esta última tema de abertura da novela ?Roda de Fogo?.
Mesmo com o predomínio do rock nacional e do pop nas paradas, Marina destacou-se pela identidade vocal e pela mistura de gêneros como pop, soul e MPB, tornando-se a cantora mais executada nas rádios brasileiras em 1986.
Em 1987, lançou o novo álbum, um dos mais emblemáticos de sua carreira, marcado pela aproximação com o rock e por canções de forte apelo emocional e romântico. O disco trouxe sucessos como ?Uma Noite e 1/2? e ?Preciso Dizer Que Te Amo?, esta última composta por Cazuza e que figurou entre as mais tocadas do país em 1988.
O álbum ?O Chamado?, lançado em 1993, foi o último grande destaque daquela fase e trouxe a faixa-título e a regravação de ?Pessoa?, ambas amplamente usadas em trilhas de novelas.
Nos anos mais recentes, Marina Lima seguiu ativa nos palcos e em grandes festivais, com outra turnê, iniciada em 2024, e apresentações em eventos como o Lollapalooza Brasil, em 2025, onde dividiu o palco com Pabllo Vittar e apresentou releituras de canções contemporâneas.
Em outubro de 2024, enfrentou a perda do irmão e parceiro artístico Antônio Cícero, encerrando um ciclo fundamental de sua trajetória, marcada por reinvenções constantes, relevância cultural e uma obra que atravessa gerações.