My Chemical Romance começa turnê na América do Sul com show em Lima

Após a apresentação completa de ?The Black Parade?, o setlist segue com músicas de outras fases da carreira da banda. Todos os demais álbuns de estúdio estão representados, além da coletânea ?Conventional Weapons?. Entre as faixas executadas estão ?Helena?, ?Na Na Na?, ?I?m Not Okay (I Promise)?, ?The Ghost of You? e ?Vampires Will Never Hurt You?. O espetáculo tem duração aproximada de duas horas e quinze minutos.