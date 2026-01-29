A geografia nos seus limites: os extremos naturais da Terra

Por Flipar
Ponto mais meridional (ao Sul) sem habitantes – Polo Sul Geográfico – O primeiro a chegar foi o grupo de Roald Amundsen (14/12/1911). Um mês depois, o grupo de Robert Falcon Scott alcançou o polo, mas, na volta, eles morreram de fome e frio. A Estação Polo Sul Amundsen-Scott é ocupada por pesquisadores desde 1957.
Ponto mais setentrional habitado – Alert (Canadá) – O nome Alert vem do navio HMS Alert, que em 1875 fez uma expedição bem sucedida na região. No Censo de 2016, tinha 62 habitantes. Cercada por terreno inóspito de colinas e vales. O mar é coberto com gelo o ano todo.
Ponto mais meridional habitado – Puerto Toro (Chile) – É uma aldeia de pescadores (cerca de 50 famílias) na ilha Navarino. Ao sul só existem bases científicas na Antártida.
Capital mais setentrional- Reykjavik (Islândia) – Ocupa 273 km², com 123 mil habitantes. Abriga museus nacional e Saga, que contam a história viking da Islândia.
Capital mais meridional – Wellington (Nova Zelândia) – Ocupa 290 km² com 393 mil habitantes. Fica ao lado de um porto e é importante centro financeiro, comercial e cultural do país.
Ponto mais baixo: Margens do Mar Morto (Israel/Jordânia) – Curiosamente, o Mar Morto fica 418m abaixo do nível do mar (no sentido amplo). Por isso, é o ponto mais baixo do planeta.
Maior queda vertical: Monte Thor, Ilha de Baffin, Nunavut (Canadá) – 1.250m
Caverna de maior profundidade – Voronya – Fica no Maciço Arabika, Cáucaso Oeste, região da Abecásia (Geórgia) – 2.160m de profundidade.
Maior profundidade no oceano – Fossa das Marianas (Oceano Pacífico) – 10.924m
Localidade habitada mais isolada do mundo: Edimburgo dos Sete Mares, vila na Ilha Tristão da Cunha, distante 2.173 km da localidade mais próxima, a Ilha de Santa Helena.
Maior deserto: Saara (África) – Ocupa 9.000.000 km², abrangendo Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão e Tunísia.
Maior lago: Mar Cáspio (Ásia) – Tem nome de mar, mas é lago, só que de água salgada. Tem 393,898 km². Limitado a noroeste pela Rússia, a oeste pelo Azerbaijão, ao sul pelo Irã, a sudeste pelo Turcomenistão e ao nordeste pelo Cazaquistão.
Maior lago de água doce: Lago Baikal (Rússia). Ocupa 31.722 km². Fica a 456m de altitude, na região montanhosa russa da Sibéria, a norte da fronteira com a Mongólia.
Lago mais profundo: Também é o Lago Baikal – 744m de profundidade média, chega a atingir 1,7 km de profundidade.
Maior rio – Amazonas (América do Sul)- É o maior quando se leva em conta o volume de água (sua cheia tem 385 trilhões de litros). É o segundo em extensão (6.400 km). Nasce na Cordilheira dos Andes (Peru), tem diversos afluentes e desemboca no Oceano Atlântico (norte do Brasil).
Rio mais extenso – Nilo (África) – 6.650 km. Atravessa o norte do continente e é famoso por sua história antiga e pelos sítios arqueológicos que existem nas suas margens, no Egito. Deságua no Mar Mediterrâneo.
Maior arquipélago em mar: Indonésia – O país asiático tem 17.500 ilhas, 6 mil delas habitadas, e cerca de 250 milhões de habitantes. Fica entre os oceanos Índico e Pacífico.
Maior arquipélago em rio: Mariuá (Brasil) – Fica no leito do Rio Negro, no município de Barcelos (AM). Tem mais de 140 km de extensão, 20 km de largura e possui cerca de 1.200 ilhas. Foi descoberto pela NASA, agência espacial dos EUA, nos anos 1990.
Maior ilha: Groenlândia – 2.175.600 km². Território dinamarquês autônomo entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Grande parte de sua superfície terrestre é coberta de gelo.
Maior floresta: Taiga – Com 12 milhões de km², é responsável por 29% da cobertura vegetal do planeta. Conhecida como Floresta das Coníferas (árvores em formato de cone), fica no hemisfério norte. Começa no Alasca e abrange Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Sibéria e Japão.
Maior cachoeira (em altura): Salto Ángel (Venezuela) – 979m de altura, sendo 807m em queda livre.
Maior mar: Mar de Coral – 4.183.510 km² . mar marginal que corresponde à porção do oceano Pacífico encostada à costa nordeste do estado australiano de Queensland.[1] É famoso por conter a Grande Barreira de Coral.