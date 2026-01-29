Territórios que pertencem aos Estados Unidos, mas ficam fora do país

Por Flipar
Porto Rico é o território dos Estados Unidos mais frequentemente confundido com um país independente. A forte identidade cultural da ilha contribui para essa ideia equivocada. Artistas porto-riquenhos como Benicio del Toro, Rita Moreno e Joaquin Phoenix ajudaram a projetar essa imagem no cinema mundial.
Guam ? Localizado no Pacífico ocidental, tem 544 km² e cerca de 170 mil habitantes. Possui grande presença militar dos EUA, sendo um ponto estratégico na região. Sua população é majoritariamente chamorro, e o turismo asiático é uma das principais fontes de renda.
Ilhas Marianas do Norte ? Conjunto de 14 ilhas no Pacífico, com área de 464 km² e população de cerca de 47 mil habitantes. São um território com autogoverno, mantendo laços estreitos com os EUA. A ilha de Saipan é a capital e maior centro econômico, com turismo e pesca como atividades principais.
Diferentemente de outros territórios, seus moradores são ?nacionais? dos EUA, mas não cidadãos. A cultura polinésia é preservada, e a economia depende da pesca e da indústria de enlatados de atum.
Atol Midway ? Localizado no Pacífico Norte, tem cerca de 6,2 km² e não possui população residente permanente. Foi palco da histórica Batalha de Midway na Segunda Guerra Mundial. Hoje, é uma reserva ecológica, protegida por autoridades ambientais americanas.
Ilha Wake ? Pequena ilha de 7,4 km² no Pacífico, sem população fixa, usada como base militar e aérea dos EUA. Foi ocupada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Atualmente, é controlada pela Força Aérea americana e usada para testes de defesa.
Esses territórios desempenham papéis estratégicos, culturais e ecológicos, reforçando a influência dos Estados Unidos em diferentes partes do mundo.