“País divertido”: Ranking internacional confirma a fama da alegria brasileira

Por Flipar
18º – Costa Rica – Povo contagiante em virtude do estilo de vida tranquilo e lema nacional “pura vida”. Um símbolo de bem-estar, otimismo e valorização do presente, além do contato com a natureza deslumbrante e a forte comunidade.
17º – Canadá – Conhecido como um país com um povo amigável, acolhedor, educado e polido. Isso contribui para a alegria e a qualidade de vida dos seus habitantes, algo que impulsiona a busca por novos lares no país, especialmente por parte de imigrantes.
16º – Estados Unidos – A cultura norte-americana é o resultado de uma mistura complexa de tradições, principalmente de origens europeias e africanas, o que contribui para a alegria do povo.
15º -Turquia – Impulsionada pela cultura hospitaleira e simpática, que procura receber os visitantes com alegria e chá, além de uma atmosfera festiva que se manifesta em celebrações como o Ramadã.
14º – Singapura – O povo mostra sua alegria em locais como festivais de música eletrônica, Zouk Out e Ultra Singapore. Além de eventos culturais como o Chingay Parade, com desfiles coloridos, e a celebrações religiosas como o Thaipusam, demonstração de fé hindu.
13º – Irlanda – Povo amplamente descrito como alegre, simpático, acolhedor e hospitaleiro. Conhecido por um bom senso de humor e uma cultura de socialização em pubs.
10º – França – Possuem cidadãos, que buscam valorizar a cortesia, o respeito e a formalidade nas interações sociais, o que reflete uma abordagem mais civilizada nas interações.
9º – Nova Zelândia – Possui um povo conhecido pela sua receptividade, bom humor e educação. Com traços culturais que são influenciados tanto pelo povo indígena Maori, com princípios de hospitalidade, quanto pelos colonizadores britânicos.
8º – Portugal – Manifesta-se nas suas festividades vibrantes, como as Romarias e a Festa do Mar, e na celebração de tradições como as castanhas e o vinho novo no outono.
5º – México – Música animada, culinária rica e clima festivo. Um povo que utiliza o humor como mecanismo de defesa para lidar com as dificuldades, assim como apresenta uma combinação de fatores culturais e sociais.
4º – Itália – Possui um povo associado a uma cultura que valoriza a extroversão, família, comida e a celebração da vida, o que contribui para uma percepção de alegria.
2º – Brasil – Rica diversidade cultural, que se manifesta em festas, danças e celebrações, além de um forte senso de comunidade e hospitalidade.
1º – Espanha – É visto como um povo alegre devido a uma combinação de fatores culturais e ambientais. Entre eles, o clima ensolarado, um forte senso de comunidade e socialização, a valorização do lazer e do bom humor, e a presença de festas populares vibrantes.