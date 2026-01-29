A arte do chá: preparo correto e tipos mais apreciados

Por Flipar
A chaleira com a água deve ser levada ao fogo médio até ferver. A água fervente deve ser jogada sobre as ervas em um bule previamente escaldado para infusão (com a tampa bem colocada) durante no máximo 5 minutos. Geralmente, usam-se 10 a 13 gramas de chá para 1 litro de água.
Se fizer chá de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na água durante a fervura, para que as propriedades sejam extraídas. Tome o chá logo após o preparo ou EM ATÉ 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado não é alcançado.
Cascas de frutas também podem ser aproveitadas para o preparo de chás deliciosos. As cascas são fervidas e depois devem descansar por alguns minutos na chaleira tampada. Em seguida, basta coar e servir. Maracujá, maçã, abacaxi, limão e laranja estão entre as frutas mais indicadas.
Evite ao máximo recipientes ou acessórios de plástico e alumínio, pois eles absorvem o aroma e podem liberar compostos químicos perigosos para a saúde
Os chás têm propriedades que podem ajudar a prevenir doenças, auxiliar na memória, dar disposição e reduzir a ansiedade. A maioria tem efeitos antioxidantes que retardam o envelhecimento. Muitos também ajudam a evitar inflamações. E, juntando o útil ao agradável, chás podem ter aroma e sabor agradáveis.
Procure transformar o consumo do chá num momento tranquilo, um ritual que traga tranquilidade, além dos benefícios nutritivos e funcionais das ervas, frutas ou raízes.
Veja agora alguns chás indicados para equilibrar o organismo e melhorar a saúde no dia a dia.
Reduzem insônia e ansiedade: Camomila, Maracujá, Hortelã, Poejo, Erva-Doce (foto).
Ajudam na digestão e aliviam enjoos e azias: Camomila, Erva-Cidreira, Funcho, Espinheira-Santa (foto), Mate, Hortelã, Erva-Doce, Boldo, Gengibre, Earl Grey, Carqueja, Avenca, Manjerona.
Diuréticos (evitam cistites): Hibisco, Erva-Doce, Boldo, Alecrim, Gengibre, Carqueja, Cavalinha (foto), Girassol, Quebra-Pedra, Pata-de-Vaca.
Energéticos: Mate, Preto (foto), Branco, Earl Grey, Verde.
Queimam gorduras: Preto, Gengibre, Earl Grey (foto), Girassol, Pata-de-Vaca.
Reduzem açúcar no sangue : Verde, Alecrim, Canela, Gengibre, Carqueja (foto), Pata-de-Vaca, Quebra-Pedra, Girassol.
Reforçam a memória: Verde (foto), Alecrim, Sálvia.
Alguns chás ainda têm a vantagem do aroma agradável, que se espalha pela casa. Entre eles, Hibisco (foto), Hortelã, Alecrim e Earl Grey (Bergamota).
O consumo de chás deve ser moderado para que o efeito não seja o contrário do desejado. Sempre é bom consultar o médico sobre chás indicados para cada pessoa, conforme o nível de colesterol, glicose e outros índices.
Gestantes só devem tomar chás após consulta médica para verificar se não existe risco. Algumas substâncias presentes nas plantas podem reagir com medicamentos, por exemplo, atenuando os efeitos do tratamento.