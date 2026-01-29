Torres monumentais: estruturas de comunicação também são pontos turísticos

Menara Kuala Lumpur – 420 metros – Malásia – Inaugurada em 1996 na cidade de Kuala Lumpur, a torre chama a atenção pelo seu design único, com uma haste estilizada e uma esfera que abriga um observatório e um restaurante. Durante a noite, sua iluminação conta com cores que fazem com que se destaque no horizonte da cidade.