Melhores lugares para mergulho no Brasil: paraísos subaquáticos imperdíveis

Por Flipar
Minas submersas de Currais Novos (RN) – Complexo de 3 minas, onde jazidas de scheelita foram exploradas para fabricação de armas na 2ª Guerra Mundial. O alagamento dos dutos criou um ambiente propício ao mergulho de até 40m de profundidade, em cavernas, com água a 27ºC. Ainda há vestígios de trilhos e ferramentas.
Arraial do Cabo (RJ) – O mar de águas claras permite mergulhos de snorkel ou cilindro com visualização de várias espécies, inclusive animais de passagem em certas épocas do ano, como golfinhos, orcas e baleias jubarte. Entre setembro e fevereiro, a água é fria (15ºC a 22ºC) por causa do movimento de águas profundas da região.
Cânion do Xingó (SE) – Em meio à caatinga do sertão nordestino, surge este oásis formado por paredões de rocha vermelha e laranja que margeiam o rio São Francisco, com pontos para mergulho em águas mornas. O acesso fica na cidade de Canindé, a 220 km da capital Aracaju.
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) – A área que abriga o famoso monte “Dedo de Deus”, na Região Serrana do Rio de Janeiro, tem cachoeiras que formam poços propícios ao mergulho. Dentre as quedas d’água, uma é famosa: a Véu de Noiva, ponto turístico movimentado na área de preservação.
Arquipélago de Alcatrazes (SP) – Nesse conjunto de ilhas, a principal atração é a biodiversidade. Além de tartarugas, golfinhos e baleias, destacam-se mais de 10 mil aves marinhas. Por isso, o passeio, geralmente, não se restringe ao mergulho. Inclui também a observação dos pássaros que habitam o arquipélago.
Ilhas de Garopaba (SC) – A região tem dunas, praias, quedas d’água e a Área de Preservação Ambiental da Baleia Franca, onde essa espécie de baleia pode ser vista. Destaque para a Cascata da Encantada e para a Ilha do Coral, onde um paredão tem inscrições rupestres de 3 mil anos.
Pontos de naufrágios de Recife (PE) – Os 33 pontos de mergulho temático transformam Recife na Capital Nacional dos Naufrágios. Em alguns casos, barcos naufragaram de verdade; em outros, embarcações foram afundadas para enriquecer o cenário que atrai mergulhadores de todo o país.
Parque Nacional da Serra da Bodoquena (MS) – Piscinas naturais, formadas por cachoeiras, dão acesso a cavernas num dos mais interessantes ecossistemas do Pantanal. As águas cristalinas do Rio Betione são um convite a um mergulho – raso, mas propício para fotos de espécies da união da Mata Atlântica com o Cerrado.
Vale Encantado (MG) – Também fica no Parque Nacional do Caparaó. É o trecho formado pelo Rio Preto e a Cachoeira Bonita, a a uma altitude de 1.750 metros. A queda d’água percorre um paredão de 80 metros. Os poços são profundos e gelados, entre 19ºC e 22ºC, podendo descer a 4ºC negativos no inverno.