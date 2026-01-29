Jonny Greenwood concorre ao Oscar 2026 por “Uma Batalha Após a Outra”

Por Flipar
A categoria ?Melhor Trilha Sonora Original? reconhece composições criadas especificamente para o cinema e avalia o caráter autoral do trabalho, bem como a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Canções com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em ?Melhor Canção Original?.
Entre os indicados, ?Uma Batalha Após a Outra?, dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, acompanha Bob, um ex-revolucionário paranoico que vive recluso. Forçado a confrontar o próprio passado, ele precisa enfrentar o Coronel Lockjaw, vivido por Sean Penn, seu antigo inimigo, após o sequestro de sua filha adolescente.
O filme marca a sexta colaboração entre Jonny Greenwood, responsável pela trilha sonora, e o diretor Paul Thomas Anderson. Além disso, com esse trabalho, Greenwood chega à sua terceira indicação ao maior prêmio do cinema.
Reconhecido como um dos músicos mais inventivos de sua geração, Jonny Greenwood se destaca como multi-instrumentista, transitando com naturalidade entre guitarra, teclados, sampler, xilofone e composição orquestral. Integrante fundamental do Radiohead, ele também construiu uma carreira paralela sólida como compositor de música contemporânea e trilhas sonoras para cinema.
Jonathan Richard Guy Greenwood nasceu em 5 de novembro de 1971, em Oxford, na Inglaterra. Estudou na Abingdon School, onde seu irmão mais velho, Colin Greenwood, conheceu Thom Yorke e, dessa amizade, surgiu uma banda.
O sucesso internacional de Radiohead veio em 1992 com o single ?Creep?, marcado pelo uso pouco convencional da guitarra de Greenwood, que se tornaria uma de suas assinaturas sonoras.
Ao longo da trajetória da banda, eles lançaram diversos sucessos, como ?Karma Police?, ?High and Dry? e ?True Love Waits?, e acumularam três prêmios Grammy e 18 indicações.
Paralelamente ao trabalho com a banda, Greenwood iniciou uma trajetória como compositor. Seu primeiro álbum solo, ?Bodysong?, lançado em 2003, praticamente dispensa guitarras e reforça seu interesse por música instrumental e experimental.
Em 2004, foi compositor residente da BBC, período em que escreveu peças como ?Smear?, ?Piano for Children? e ?Popcorn Superhet Receiver?.
A colaboração continuou em ?O Mestre?, ?Vício Inerente?, ?Trama Fantasma? e ?Licorice Pizza?.
A segunda indicação veio por ?Ataque dos Cães? em 2022. Dirigido por Jane Campion, o filme é ambientado em Montana, em 1925, o filme narra a história dos irmãos fazendeiros Phil e George Burbank. A dinâmica familiar se torna tensa quando o cruel e dominante Phil passa a atormentar Rose, a nova esposa de George, e seu filho adolescente, Peter.
Completam sua filmografia títulos como ?Você Nunca Esteve Realmente Aqui?, ?Precisamos Falar Sobre Kevin? e ?Spencer?.
Em 2019, Greenwood lançou o LP ?Industry Water?, em parceria com o compositor Michael Gordon, que estreou entre os dez primeiros colocados da parada Billboard Classical Albums.