Dormir bem começa pelo colchão: por que ele é essencial para a sua saúde

Por Flipar
Os colchões de espuma são definidos pela densidade, como D28 ou D33, que indicam suporte ao peso. São indicados para quem busca custo-benefício e prefere superfície mais uniforme e silenciosa.
Os modelos de colchão de mola Bonnel têm molas interligadas, oferecendo firmeza e boa ventilação. Funcionam bem para quem gosta de colchões mais rígidos e não se incomoda com maior transferência de movimento.
O termo vem do tipo de molas de aço em formato de ampulheta ligadas entre si por fios, formando a estrutura de suporte do colchão. Elas são uma das construções de mola mais tradicionais e existem no Brasil.
As molas ensacadas trabalham de forma independente, reduzindo o balanço entre os lados. São ideais para casais, pois cada pessoa se movimenta sem interferir no sono do outro.
O colchão de látex, natural ou sintético, é elástico e durável, com boa ventilação. Indica-se para quem tem alergias e busca conforto com resposta rápida ao corpo.
O viscoelástico, conhecido como ?memory foam?, molda-se ao corpo com o calor. Ajuda a aliviar pontos de pressão e é indicado para quem sente dores articulares.
Os colchões híbridos combinam espuma e molas, equilibrando conforto e sustentação. Atendem quem quer adaptação ao corpo sem perder firmeza estrutural.
Modelos mais firmes, muitas vezes chamados de ortopédicos, mantêm a coluna bem alinhada. São indicados para pessoas com dores lombares, desde que haja orientação adequada.
Colchões infantis devem ter firmeza moderada e materiais seguros. Eles acompanham o crescimento e ajudam na postura correta durante o desenvolvimento.
Para idosos, o ideal é um colchão que facilite a mobilidade e reduza pressão. Espumas de boa densidade ou molas ensacadas costumam oferecer esse equilíbrio.
Pessoas com sobrepeso precisam de colchões mais resistentes e densos. Isso evita deformações precoces e garante sustentação adequada ao corpo.
Casais devem priorizar modelos que minimizem a transferência de movimento. Molas ensacadas ou híbridos costumam oferecer melhor conforto a dois.
O pillow top é uma camada extra de conforto aplicada sobre o colchão. Ele serve para afofar modelos mais duros, melhorando o toque sem perder o suporte original.
Na escolha final, considere peso, posição de dormir e possíveis dores. Girar o colchão, usar base adequada e trocar no tempo certo prolongam o conforto e a saúde do sono.