Conheça Xania Monet: artista gerada por IA fechou um contrato milionário com gravadora

Por Flipar
Esse perfil contrasta com o da Tocanna, artista brasileira também gerada por IA.
Criada em 2024 pelo designer gráfico Gustavo Sali, Tocanna tem corpo de mulher e rosto com traços semelhantes a um tucano.
A “diva pop” brasileira já acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram e já se “apresentou” em eventos como Grammy e The Town, além de ter um feat com Billie Eilish. Em seu perfil, é possível até ver “encontros” com artistas como Anitta e Bruna Marquezine.
O hit mais reproduzido da “cantora” é a música ?São Paulo?, paródia de “Empire State of Mind”, sucesso de Jay-Z e Alicia Keys.
Apesar do sucesso, o caso levanta questionamentos legais, já que gravadoras processam a Suno por uso indevido de músicas no treinamento de IA.