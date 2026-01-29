Conheça Xania Monet: artista gerada por IA fechou um contrato milionário com gravadora

Por Flipar

Esse perfil contrasta com o da Tocanna, artista brasileira também gerada por IA.
Reprodução @tocannaoficial

Criada em 2024 pelo designer gráfico Gustavo Sali, Tocanna tem corpo de mulher e rosto com traços semelhantes a um tucano.
Reprodução

A “diva pop” brasileira já acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram e já se “apresentou” em eventos como Grammy e The Town, além de ter um feat com Billie Eilish. Em seu perfil, é possível até ver “encontros” com artistas como Anitta e Bruna Marquezine.
Montagem/Reprodução @tocannaoficial

O hit mais reproduzido da “cantora” é a música ?São Paulo?, paródia de “Empire State of Mind”, sucesso de Jay-Z e Alicia Keys.
Reprodução

Apesar do sucesso, o caso levanta questionamentos legais, já que gravadoras processam a Suno por uso indevido de músicas no treinamento de IA.
Divulgação

