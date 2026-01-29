Pra quem nÃ£o viu: Turista aluga no Airbnb e encontra vaso sanitÃ¡rio no quarto

Por Flipar

O professor fez questÃ£o de compartilhar a experiÃªncia em sua conta no Twitter e a publicaÃ§Ã£o foi vista mais de 12 milhÃµes de vezes.
Quando chegou ao local, ele ficou decepcionado inclusive com a falta de espaÃ§o e as condiÃ§Ãµes do banheiro.
O chuveiro estava sujo e o vaso sanitÃ¡rio estava com vazamento.
O homem tentou entrar em contato com o anfitriÃ£o do Airbnb, mas nÃ£o conseguiu. Ele entÃ£o entrou em contato com o suporte do site e solicitou um reembolso.
Este caso Ã© um alerta para os usuÃ¡rios do Airbnb que devem sempre verificar cuidadosamente as fotos e avaliaÃ§Ãµes do anÃºncio antes de reservar um quarto.
Sempre veja as avaliaÃ§Ãµes de outros hÃ³spedes para ter uma ideia do que esperar.
Se vocÃª nÃ£o estiver satisfeito com o espaÃ§o, entre em contato com o suporte do Airbnb para solicitar um reembolso.
Isso porque o ?quarto? era um banheiro com uma cama de solteiro, box, privada e uma televisÃ£o!
O espaÃ§o era chamado pelo anfitriÃ£o de ?minissuÃ­te? e tinha boa avaliaÃ§Ã£o no site (4,92/5). A diÃ¡ria custava R$ 90, mas chegou a custar R$ 399 em datas anteriores.
Depois de uma chuva de crÃ­ticas, o anfitriÃ£o chegou a tirar o anÃºncio do ar, mas retornou dias depois.
Um usuÃ¡rio das redes ironizou: “sÃ³ quem jÃ¡ chegou em casa muito bÃªbado sabe que esse seria o banheiro dos sonhos”.
O site tambÃ©m afirmou que sÃ£o os anfitriÃµes os responsÃ¡veis pelos preÃ§os anunciados na plataforma.
