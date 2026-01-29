Vem aí a 68ª edição do Grammy Awards! Veja do que é feita a estatueta do principal prêmio da música

Por Flipar
Entre as várias apresentações já confirmadas estão nomes como Justin Bieber, Post Malone, Alex Warren, Sabrina Carpenter e Pharrell Williams.
A cerimônia da 68ª edição do Grammy terá exibição no Brasil pela TNT e pela plataforma de streaming Max, a partir das 21h15.
Os vencedores do Grammy levam pra casa a icônica estatueta que tem formato de um gramofone antigo.
O troféu mais importante da música é feito à mão e leva cerca de 15 horas para ficar pronto.
Emmy Awards: O troféu mais famoso da TV é composto por uma liga de cobre, níquel e prata. O acabamento final é ouro 18 quilates.
Globo de Ouro: Fabricada pelas mesmas empresas que fazem o troféu do Emmy, a estatueta do Globo de Ouro é feita de latão, zinco e bronze, e banhada a ouro 24k.
A versão atual da estatueta pesa cerca de 3,5 quilos. O formato também é um dos mais icônicos: um globo terrestre sobre um pedestal.
É um dos troféus mais pesados com cerca de 3,7 quilos. A altura é de aproximadamente 27 centímetros.
Palma de Ouro (Festival de Cannes): Entre todos os prêmios citados, é o que mais se aproxima de uma joia de luxo. Com formato de ramo de palmeira, a estatueta é feita de 118 gramas de ouro amarelo 18 quilates.