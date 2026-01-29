“Guerreiras do K-Pop” chega ao Grammy com chance de feito histórico

Por Flipar
Um dos destaques é a música Golden, interpretada pelo grupo fictício HUNTR/X, que concorre em categorias de prestígio, como Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo. Ainda concorre por “Melhor Canção Escrita para Mídia Visual” e “Melhor Gravação Remixada”.
Golden já liderou o Billboard Hot 100 por oito semanas, reforçando seu favoritismo. Se vencer Grammy e Oscar, igualaria um feito de “Aladdin”, de 1992. A Netflix já confirmou uma continuação do filme, com produção prevista para 2029.
?Guerreiras do K-Pop?, aliás, figurou entre os principais vencedores do Globo de Ouro 2026 ao conquistar os prêmios de Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original, com ?Golden?. A cerimônia ocorreu em janeiro, em Los Angeles.
A produção da Sony/Netflix competia com as animações, como ?Arco?, ?Elio?, ?A Pequena Amélie? e ?Zootopia 2?. Já a canção vencedora superou faixas de filmes como ?Avatar: Fogo e Cinzas?, ?Wicked: For Good?, ?Pecadores? e ?Train Dreams?.
Desde a estreia na Netflix, em junho, ?Guerreiras do K-Pop? alcançou status de fenômeno global. Em apenas duas semanas, o filme ultrapassou 33 milhões de visualizações, virou top 10 em 93 países e chegou à segunda posição no ranking mundial da plataforma.
Posteriormente, a animação superou a marca de 500 milhões de visualizações, tornando-se o filme mais assistido da história do serviço.
Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, ?Guerreiras do K-Pop? acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo Huntr/X, que conciliam a rotina de idols com a missão secreta de proteger o mundo de forças sobrenaturais.
As vozes cantadas das protagonistas ficam a cargo de EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, responsáveis pelas interpretações musicais de Rumi, Mira e Zoey. Já os diálogos das personagens são dublados por Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo.
A música ocupa papel central na narrativa e foi integrada de forma direta à história. Esse resultado decorre da colaboração com produtores reconhecidos do K-pop, como Teddy Park e Lindgren, garantindo autenticidade sonora e amplo alcance internacional.
A banda fictícia Huntr/X passou a dominar também as paradas musicais, superando inclusive grupos consagrados do K-pop. A trilha sonora de ?K-Pop Demon Hunters? chegou a colocar oito músicas simultaneamente na Billboard Hot 100.
?Golden? se tornou a principal canção do projeto e concentrou indicações e vitórias ao longo da temporada de premiações nos Estados Unidos.
Maggie Kang afirmou que o maior desafio foi criar músicas que funcionassem tanto dentro da narrativa do filme quanto como faixas pop independentes, com potencial comercial. Segundo a diretora, a trilha precisava sustentar o conceito da história e, ao mesmo tempo, dialogar com o mercado musical.
Ela revelou ainda que cerca de oito versões de ?Golden? foram gravadas até a definição final. A versão definitiva foi reconhecida por Kang ainda na base instrumental.
Durante as gravações, EJAE recebeu o incentivo para alcançar o registro vocal mais alto possível, algo que a cantora descreveu como extremo, por exigir um alcance desconfortável e pouco viável para apresentações ao vivo.
Apesar disso, o sucesso do filme e da música, que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, levou EJAE a interpretar ?Golden? ao vivo em diversas ocasiões, incluindo o programa ?The Tonight Show Starring Jimmy Fallon?.