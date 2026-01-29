Ariana Grande disputa Grammy por performance em Wicked

Por Flipar
Ao longo da carreira, Ariana soma cerca de 20 indicações ao Grammy e já venceu duas vezes, com Sweetener e ?Rain on Me?.
Além da disputa envolvendo a artista, Wicked também aparece concorrendo a Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual. Assim, o filme amplia sua presença no Grammy, enquanto Ariana disputa apenas a premiação ligada à performance vocal.
Ariana Grande não veio ao Brasil para a pré-estreia de “Wicked: Parte 2”, marcada para São Paulo. Segundo a Universal Pictures, a ausência se deve a “empecilhos logísticos”, que impediram o voo da cantora de decolar como previsto.
“A empresa e a artista agradecem o carinho dos fãs e sua compreensão”, informou o estúdio em nota oficial à época.
O evento, assim, seguiu com Cynthia Erivo, Jon M. Chu e Jonathan Bailey, além de participações de Jeniffer Nascimento, Larissa Manoela e artistas do musical. Conheça mais sobre Ariana!
Ariana Grande é cantora, compositora e atriz. Ela nasceu em 26 de junho de 1993, em Boca Raton, Flórida. Ariana começou sua carreira artística ainda criança, atuando em peças teatrais e produções da Broadway.
Sua primeira grande oportunidade veio com a série da “Brilhante Victória” (2010-2013), na qual interpretou Cat Valentine, personagem que se tornou tão popular que ganhou um spin-off, “Sam and Cat” (2013-2014). Apesar deste sucesso, Ariana sempre teve paixão pela música.
Seu talento vocal chamou a atenção da indústria fonográfica, e em 2013 ela lançou seu primeiro álbum, “Yours Truly”, que teve forte influência do Rythm and Blues dos anos 90 e foi impulsionado pelo hit “The Way”.
O álbum foi bem recebido pela crítica e pelo público, a estabelecendo como uma nova estrela do pop. Nos anos seguintes, Ariana lançou álbuns que a consolidaram, como “My Everything” (2014), que trouxe sucessos como “Problem”, “Break Free” e “Bang Bang”.
Já “Dangerous Woman”, de 2016, explorou um estilo mais maduro e sofisticado da artista. Álbuns como “Sweetener” (2018) e “Thank U, Next” (2019) mostraram um lado mais experimental, com músicas que abordam temas como amor, superação e autoconhecimento.
Entre os maiores sucessos dessa fase estão “No Tears Left to Cry”, “God Is a Woman” e “7 Rings”. Ariana é conhecida por sua voz poderosa e versátil, com um alcance vocal impressionante que a coloca entre as maiores vocalistas da atualidade.
Em sua vida pessoal, Ariana já esteve no centro de atenções por seus relacionamentos, incluindo um breve noivado com o comediante Pete Davidson e seu casamento com o agente imobiliário Dalton Gomez, de quem se separou em 2023.
No cinema, voltou a atuar em 2021, no filme “Não Olhe Para Cima”, da Netflix, no qual interpretou a personagem Riley Bina.
No entanto, foi com o papel de Galinda, em “Wicked”, que Ariana consolidou seu espaço como atriz. Não à toa, o longa ganhou a sequência citada, concorrendo ao Oscar e vencendo duas estatuetas – Melhor Design de Produção e Melhor Figurino.