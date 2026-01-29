Ele “bomba”: Ary Fontoura faz 93 anos com aplausos pela carreira na TV e pelo sucesso nas redes sociais

Por Flipar
Na legenda, o ator escreveu ?93 aninhos. Com calma no olhar e fome de mundo! Parabéns pra mim e pra todos que hoje celebram a vida?, mostrando gratidão e entusiasmo pela data especial.
No registro, ele também fez um pedido simples e significativo ao assoprar as velas: ?Peço a Deus somente uma coisa: saúde e amor. O resto a gente constrói junto?, e recebeu uma série de mensagens carinhosas de fãs e colegas de profissão.
Ary Fontoura é tão ativo nas redes sociais que venceu a categoria Influenciador do Ano em 2025, mostrando que seu carisma também conquistou o público na web.
O ator superou outros indicados e foi reconhecido pelo sucesso de seus vídeos bem-humorados e inspiradores na internet.
Pela internet, aliás, ele já provou que idade não é desculpa para não cuidar da saúde. O ator compartilhou nas redes sociais parte da sua rotina de treinos na academia.
No vídeo, ele aparece fazendo exercícios para membros superiores e inferiores: “Hoje não tem zuera (sic)! É só para lembrar de se cuidar um pouquinho. Bom fim de semana”, escreveu. “Está vendo isso aqui, meu filho? Se não cuidar, não anda, não faz nada”, completou Ary.
Vamos, então, saber um pouco mais sobre a carreira deste excelente e para lá de querido ator brasileiro, que segue cativando a paixão de seus seguidores.
Nascido em Curitiba, no Paraná, em 27 de janeiro de 1933, Ary conta com mais de 50 novelas no currículo, tornando-se um dos atores mais aclamados e queridos do Brasil.
Ary iniciou sua jornada artística em 1961, quando foi “descoberto” pela produção da primeira série feita para TV no Brasil: “O Vigilante Rodoviário”.
Sua estreia na TV Globo aconteceu ainda nos anos 1960, e desde então ele se tornou presença constante em novelas, minisséries e programas de humor. Ao longo da carreira, Ary interpretou personagens memoráveis que vão de tipos cômicos a papéis dramáticos.
Em 1985, Ary brilhou como Florindo “Seu Flô” Abelha em “Roque Santeiro”, uma das novelas mais aclamadas da TV brasileira.
Em 1989, interpretou o Coronel Artur da Tapitanga em outra novela muito popular da época: “Tieta”.
Outro personagem marcante foi o excêntrico doutor Lutero, de “Amor à Vida”, exibida pela TV Globo em 2013.
Outras novelas marcantes da carreira de Ary Fontoura são: “Dancin’ Days”, de 1978; “A Viagem”, de 1994; “A Favorita”, de 2008; e “Êta Mundo Bom!”, de 2016.
Mais recentemente, Ary trabalhou em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019 e “Fuzuê”, de 2023.
Em 2025, o ator repete o papel de Joaquim Pereira (o “Quinzinho”) em “Êta Mundo Melhor!”, continuação direta de “Êta Mundo Bom!”.
Além das novelas, Ary Fontoura também é reconhecido por seu carisma e bom humor. Na Globo, ele já participou de vários seriados e programas humorísticos, como “Sai de Baixo” e “A Diarista”.
O ator também brilhou no cinema e no teatro, atuando em dezenas de filmes e peças ao longo dos anos.
Nos últimos anos, especialmente após a pandemia de Covid-19, Ary virou um fenômeno nas redes sociais, compartilhando momentos descontraídos com os fãs.
Em 2026 o ator já conta com 6,8 milhões de seguidores só no Instagram. Em mais de seis décadas de carreira, Ary Fontoura se consolidou como um ícone da dramaturgia brasileira e não há dúvidas: continua acumulando admiradores até hoje.