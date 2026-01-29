Bolos feios de propósito: confeiteira viraliza ao responder críticas da internet

Por Flipar

Chelsea, como é conhecida, lançou o que ela mesma chamou de “bolo de ódio”.
Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais

A empreendedora usa comentários hostis recebidos online como inspiração para criar bolos decorados.
Montagem/Reproduc?a?o @moderncone

Um dos episódios mais assistidos exibe a ofensa de uma seguidora chamada Jessica Miranda, que escreveu: ?talvez pare de ser uma prostituta descarada?.
Montagem/Reproduc?a?o @moderncone

Outra seguidora disse, em tom de brincadeira: “Este bolo parece horrível (eu só queria estar em um bolo)”
Montagem/Reproduc?a?o @moderncone

Atualmente, Chelsea não só comanda o estabelecimento, mas também compartilha seu conhecimento para ajudar aspirantes a ingressar no mercado.
Montagem/Reproduc?a?o @moderncone

Uma das ações mais comuns desses perfis é focar em insultos pessoais ? como aparência e personalidade ? em vez de oferecer críticas construtivas.
Krzysztof Kamil/Pixabay

