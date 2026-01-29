SOS: como surgiu o código internacional de socorro

Por Flipar
Quando no formato de código Morse, esse sinal é grafado (? ? ? ??? ??? ??? ? ? ?) e transmitido segundo esse padrão.
O SOS teve origem nos regulamentos de rádio marítimo do governo alemão em 1º de abril de 1905. Foi aprovado pela Convenção Internacional de Radiotelegrafia em 1906, apenas como sequência de sinais, sem forma de abreviação. Em 1908, tornou-se o SOS que ate hoje todos conhecem. Popularmente, uma espécie de Save Our Souls (Salve nossas almas).
O SOS (às vezes grafado com pontos – S.O.S) é um símbolo conhecido no mundo inteiro, com a facilidade de ser um ambigrama, visto da mesma forma se estiver de cabeça para baixo ou de trás para frente. Tem sido usado largamente para pedidos de socorro , inclusive, por pessoas comuns, pela facilidade de entendimento da expressão.
Os símbolos – sejam desse tipo, usados de forma prática no dia a dia, sejam cercados de misticismo e superstições – permitem uma comunicação visual rápida, representando ideias, conceitos ou emoções. Confira agora o significado de símbolos populares!
Flor-de-Lis: O símbolo foi adotado pela realeza francesa no século XII. Ele foi usado no brasão de armas dos reis da França e também em outros símbolos da monarquia. Há teorias que associam a flor-de-lis à pureza e renovação.
Ankh: O Ankh era usado na arte e na escrita egípcias para representar a palavra “vida” e, por extensão, como um símbolo da própria vida. Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Quinta Dinastia do Egito, por volta de 2500 aC.
OM: Acredita-se que a origem do OM remonte à época dos Vedas, antigos textos sagrados do hinduísmo. É um dos símbolos mais antigos do mundo e costuma ser associado à Essência Primordial da Vida.
Mandala: A palavra mandala vem do sânscrito e significa “círculo” ou “objeto em forma de disco”. Ela é uma figura geométrica que representa a totalidade, a unidade e o equilíbrio.
Fênix: O mito da fênix é encontrado em várias culturas, incluindo a egípcia, a grega, a romana e a chinesa. Na cultura egípcia, era conhecida como benu, uma ave sagrada que era associada ao Rá, o deus Sol. Também é associada à renovação e ao renascimento.
Esquadro e compasso (Maçonaria): É composto pelo esquadro, associado à justiça, ordem e equilíbrio e o compasso, ligado à prudência, moderação e circunspecção. Os dois juntos simbolizam harmonia e fraternidade.