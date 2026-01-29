Alto teor nutritivo surpreende em simples sementes de abóbora

As sementes de abóbora já eram consumidas por civilizações bem antigas, como os povos astecas e os maias. São muito nutritivas ? 30 g de proteína a cada 100 g.
Essas sementes também oferecem gorduras boas, fibras, magnésio e zinco. Por isso, são valorizadas tanto na alimentação quanto na medicina natural.
Nos Estados Unidos e no México, são muito populares como lanche e em pratos tradicionais. No Brasil, também vêm ganhando espaço na culinária e em produtos naturais.
Elas ajudam a regular o intestino por causa da fibra e são boas para o coração pelo teor de gorduras insaturadas. Também fortalecem o sistema imunológico graças ao zinco.
Por conterem triptofano, um aminoácido, podem contribuir para um sono melhor e bom humor. Além disso, o magnésio colabora para o relaxamento muscular e controle da pressão.

Um dos benefícios mais citados é para a saúde da próstata, especialmente em homens. Também há estudos que relacionam seu consumo à melhora da saúde urinária de homens e mulheres.
Essas sementes contêm antioxidantes, como a vitamina E, que combatem o envelhecimento celular. Ajudam a prevenir inflamações e proteger o organismo.
São usadas torradas como petisco, adicionadas a saladas, pães e granolas. Podem ser usadas no preparo de bolos. E também batidas em vitaminas ou trituradas para enriquecer massas e molhos.
As sementes também podem ser acrescentadas a receitas de biscoito. Inclusive com sucesso no formato de biscoitos de Halloween já que a abóbora tem simbologia no Dia das Bruxas. Biscoitos saborosos e divertidos.
Óleo de semente de abóbora é extraído a frio e usado como suplemento e tempero. Tem sabor suave e pode ser usado em saladas ou finalizações de pratos.
A versão crua conserva melhor os nutrientes, mas a torrada é mais apreciada no sabor. De qualquer forma, são um alimento versátil e saudável.

Quem segue dietas vegetarianas ou veganas costuma incluir pepitas por serem fonte vegetal de proteínas. Além disso, não contêm glúten e servem para quem tem restrições.
Na indústria cosmética, o óleo é utilizado em loções e cremes por seu poder hidratante. Também é valorizado para cuidados com o cabelo e pele.
O consumo moderado é recomendado, pois são calóricas. Um punhado por dia já é suficiente para obter benefícios sem exagerar nas calorias.
As sementes devem ser bem mastigadas ou moídas para melhor absorção dos nutrientes. Podem ser guardadas em potes herméticos e locais secos.
Você pode secar sementes retiradas da própria abóbora em casa. Após lavar e secar bem, pode torrar no forno com ou sem sal.
Elas tambem pode ser adicionadas a sopas ou caldos, perfeitos para o inverno . Inclusive feitos da própria abóbora.
E também são um ingrediente que reforça o poder nutricional de doces manjares e pudins se diversos tipos, combinando bem , por exemplo, com coco e morango. E sendo decorativas.
Seu cultivo é simples em hortas, pois abóboras são plantas resistentes. Com isso, há incentivo ao aproveitamento integral do fruto.
Ao escolher sementes para consumo, prefira as sem sal e sem aditivos. As versões orgânicas também são uma boa escolha para quem busca mais naturalidade.
