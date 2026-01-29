Dercy Gonçalves: atriz brasileira está no Guinness Book dos Recordes

O final dos anos 1980 trouxe uma nova fase de reconhecimento para a artista. Com o fim do regime militar e o consequente abrandamento da censura, Dercy passou a integrar a bancada de jurados em programas de auditório, inclusive nos de Silvio Santos, e voltou a aparecer em novelas da TV Globo, como a participação especial em ?Que Rei Sou Eu?”, interpretando a Baronesa Lenilda Eknésia, mãe da Rainha Valentine.