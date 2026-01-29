Brasil abriga a maior ilha fluvial do planeta

Por Flipar
Além da Ilha do Bananal, veja agora outras 9 das maiores ilhas fluviais do mundo! (lembrando a classificação pode variar dependendo dos critérios utilizados para medir o tamanho de cada região).
Ilha de Marajó, Brasil (área: 48.348 km²): A Ilha de Marajó, que já foi chamada de Marinatambal, é uma ilha grande que fica perto da costa do Pará e é cercada por água doce e salgada.
Embora a Ilha de Marajó seja maior do que a Ilha do Bananal em termos de área, ela não é exclusivamente fluvial, mas sim fluviomarítima, por isso não recebe o título de maior do mundo.