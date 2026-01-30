Na vida pessoal, Marcelo Serrado teve relacionamentos com atrizes ao longo dos anos. Ele foi casado com Christine Fernandes entre 1994 e 1999 e, posteriormente, com Rafaela Mandelli, com quem teve sua filha Catarina.Â Em 2012, oficializou a uniÃ£o com a bailarina Roberta Fernandes e, no ano seguinte, tornou-se pai dos gÃªmeos Felipe e Guilherme.