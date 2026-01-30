Por Flipar
De acordo com o jornal ?O Globo?, CrÃ´ serÃ¡ responsÃ¡vel por provocar uma confusÃ£o na histÃ³ria. O mordomo se apresenta a Santiago Ferette, vivido por Murilo Benicio, como voluntÃ¡rio do hospital e acaba despertando uma crise de ansiedade no vilÃ£o ao se oferecer para lhe dar ?carinho e consolo?.Â
CrÃ´, ou Crodoaldo ValÃ©rio, Ã© um dos personagens mais marcantes criados para a televisÃ£o brasileira nos Ãºltimos anos. Ele apareceu originalmente na novela ?Fina Estampa?, em 2011.
O mordomo se tornou rapidamente um fenÃ´meno de popularidade graÃ§as ao humor afiado, aos trejeitos exagerados e Ã lealdade absoluta Ã vilÃ£ Tereza Cristina, a quem servia com devoÃ§Ã£o quase teatral.Â
O personagem de Marcelo Serrado conquistou o pÃºblico ao misturar comicidade, ironia e uma presenÃ§a cÃªnica forte, a ponto de ganhar destaque alÃ©m do nÃºcleo em que atuava, retornando em participaÃ§Ãµes especiais e atÃ© protagonizando dois filmes, o que expandiu sua histÃ³ria para alÃ©m da televisÃ£o.
Marcelo Serrado nasceu no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1967. Ele iniciou sua trajetÃ³ria profissional na televisÃ£o ainda nos anos 1980, quando estreou na novela ?Corpo Santo?, exibida pela extinta Rede Manchete, em 1987.Â
Dois anos depois, em 1989, chegou Ã Rede Globo com ?Pacto de Sangue?, dando inÃcio a uma longa sequÃªncia de trabalhos que o tornariam presenÃ§a frequente nas produÃ§Ãµes da emissora ao longo da dÃ©cada de 1990 e inÃcio dos anos 2000.
Paralelamente Ã televisÃ£o, Serrado sempre manteve uma forte ligaÃ§Ã£o com o teatro, espaÃ§o onde desenvolveu uma carreira extensa e plural, alÃ©m de se destacar como produtor, idealizador e diretor de diversos espetÃ¡culos.Â
Em 2005, apÃ³s 15 anos de vÃnculo com a Rede Globo, o ator tomou uma decisÃ£o importante ao nÃ£o renovar seu contrato com a emissora para integrar o elenco da sÃ©rie “Mandrake”, produzida pela HBO Brasil, na qual interpretou o policial Raul.Â
A partir de 2008, Marcelo tambÃ©m se dedicou a projetos de maior fÃ´lego no teatro musical, idealizando e estrelando ?Tom e VinÃcius?, espetÃ¡culo que retrata a juventude de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, desde o encontro dos dois em 1955 atÃ© a consagraÃ§Ã£o internacional da dupla.Â
Em 2010, esteve em cartaz com o monÃ³logo ?NÃ£o Existe Mulher DifÃcil?, reafirmando sua forÃ§a como intÃ©rprete solo. No cinema, foi Ã s telas em 2011 com ?Malu de Bicicleta?. Seis anos mais tarde, interpretou o juiz Sergio Moro em “Policia Federal: A Lei Ã© Para Todos”.Â
O retorno Ã Rede Globo aconteceu em 2011, quando Marcelo Serrado deu vida a um de seus personagens mais icÃ´nicos: o mordomo CrÃ´, fiel escudeiro da vilÃ£ Tereza Cristina em ?Fina Estampa?.Â
Em 2012, o ator viveu Tonico Bastos no remake de ?Gabriela? e, no ano seguinte, estrelou ?CrÃ´: O Filme?, com roteiro de Aguinaldo Silva e direÃ§Ã£o de Bruno Barreto, lanÃ§ado em 2013.Â
Na vida pessoal, Marcelo Serrado teve relacionamentos com atrizes ao longo dos anos. Ele foi casado com Christine Fernandes entre 1994 e 1999 e, posteriormente, com Rafaela Mandelli, com quem teve sua filha Catarina.Â Em 2012, oficializou a uniÃ£o com a bailarina Roberta Fernandes e, no ano seguinte, tornou-se pai dos gÃªmeos Felipe e Guilherme.