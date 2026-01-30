Grammy 2026: conheça arena de Los Angeles que sedia a premiação

A música brasileira terá dois representantes na premiação, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. Eles concorrem ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global com o disco ?Caetano e Bethânia Ao Vivo?, registro da turnê histórica que levou os dois artistas aos palcos de todo o país entre 2024 e 2025, celebrando décadas de trajetória e colaboração.