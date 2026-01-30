Jogos de mesa e tabuleiro unem lazer, estratégia e convivência social

Por Flipar
Ludo ? Jogo de percurso, onde cada jogador tenta levar suas peças até a “casa” final antes dos adversários.
Dominó ? Muito popular em várias partes do mundo, envolvendo estratégia e sorte ao combinar peças com números iguais.
Gamão (Backgammon) ? Jogo antigo que combina estratégia e sorte com dados, onde o objetivo é mover as peças ao redor do tabuleiro e retirá-las primeiro.
Buraco ? Jogo de cartas em duplas, onde os jogadores tentam formar trincas e sequências para acumular pontos
Banco Imobiliário (Monopoly) ? Os jogadores compram, vendem e alugam propriedades para acumular fortuna e falir os adversários.
Jogo da velha ? Um jogo simples em que dois jogadores tentam formar uma linha com três símbolos iguais em um tabuleiro 3×3.
Forca- Um jogador pensa em uma palavra e desenha traços correspondentes ao número de letras dessa palavra.
Os outros jogadores tentam adivinhar uma letra de cada vez.
Paciência (Solitário) ? Jogo de cartas para um jogador que organiza as cartas em uma sequência específica.
Truco ? Jogo de cartas popular no Brasil e América Latina, conhecido por suas apostas e blefes.
Pif Paf ? Outro jogo de cartas em que os jogadores buscam formar trios e sequências antes dos oponentes.
Batalha Naval ? Jogo de estratégia onde os jogadores tentam afundar os navios do oponente em um tabuleiro de coordenadas.
Roleta ? Tradicional em cassinos, onde os jogadores apostam em números, cores ou combinações antes de girar a roleta.